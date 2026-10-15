Una joven de 27 años murió y varias personas resultaron heridas, entre ellas dos policías y una mujer de 67 años, durante un enfrentamiento a tiros entre dos familias ocurrido en la madrugada del miércoles en el barrio Villa Monte Matadero, en Quilmes.

El episodio ocurrió en la zona de Suipacha y Mozart y, según las primeras versiones, habría comenzado por una disputa vecinal. Después del tiroteo, la violencia continuó: varias personas involucradas incendiaron un patrullero y dos efectivos policiales resultaron heridos. Los propios habitantes apagaron el fuego y no permitieron el ingreso de los Bomberos Voluntarios al asentamiento.

Entre los detenidos hay una mujer que integra la Policía de la Provincia de Buenos Aires, otra que pertenece a la Policía de la Ciudad y un hombre. Los investigadores buscan determinar qué participación tuvo cada uno y quiénes efectuaron los disparos.

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De acuerdo a lo que informado, el tiroteo habría comenzado por una disputa previa entre dos grupos del barrio. Lo que comenzó como una discusión, escaló drásticamente hasta un tiroteo en plena vía pública. Incluso algunos de los vecinos que formaron parte del enfrentamiento terminaron subiéndose al techo de un auto para golpear a los conductores con palos.

Quilmes: asesinan a una mujer en un tremendo enfrentamiento narco Un hombre y dos mujeres policías fueron detenidos acusados de matar a una mujer y herir a otro en un tremendo tiroteo, ocurrido en el barrio El Monte, en Quilmes. https://t.co/kpZluKLslo — @diarioconurbano (@DiarioConurbano) October 14, 2026

En medio de los disparos, la joven de 27 años recibió un impacto en la cara y murió en el momento. Por su parte, la víctima de 67 años fue alcanzada por una bala en una pierna y recibió asistencia médica. Según la información difundida hasta el momento, se encuentra fuera de peligro.

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Además, en medio de los disturbios, cuando un grupo de personas prendió fuego un patrullero, un policía debió ser asistido por inhalación de humo. Otro agente también resultó herido y fue atendido por un traumatismo en una pierna tras ser golpeado con una piedra.

Ahora, la fiscalía a cargo de la causa busca esclarecer cómo se desencadenó el enfrentamiento, quiénes participaron y en qué circunstancias se produjeron los disparos. La investigación también deberá establecer qué responsabilidad tuvo cada uno de los detenidos.