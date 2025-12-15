No hubo ganadores de los importantes pozos millonarios del Quini 6 este domingo. Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.300 millones de pesos.

En el Tradicional salieron el 00-34-28-41-25-26. Ningún apostador acertó todos los números y el pozo quedó vacante. Acumula para el próximo sorteo $2.999.676.944.

En el caso de La Segunda los números favorecidos fueron 17-35-08-43-29-28. No hubo ganadores en este sorteo y para el próximo se acumulan $650.000.000.

Por su parte, en la Revancha aparecieron el 06-36-34-16-22-04. No hubo apostadores afortunados en esta ocasión, por lo que en el próximo pozo se acumulan $745.109.766.

En el Siempre Sale hubo ocho ganadores que acertaron los cinco siguientes números: 40-02-13-43-31-32. Cobrarán cada uno $41.899.148,44.

En el pozo extra hubo 937 ganadores con seis aciertos que se llevarán $138.740,66.