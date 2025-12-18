Este domingo por la noche se realizó el sorteo de Quini 6, sin ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo juego los premios serán de $12.000 millones estimados.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

12 14 17 32 36 45

LA SEGUNDA

00 18 25 30 31 45

REVANCHA

03 19 20 25 29 38

SIEMPRE SALE

08 14 31 32 35 39

En el Siempre Sale fueron 08 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $270.600.000.

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $3.560.000.000

La Segunda: $750.000.000

Revancha: $1.500.000.000

Siempre Sale: $6.060.000.000

Extra: $130.000.000

El próximos sorteo será el domingo 21 de diciembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), en todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.