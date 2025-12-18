Sorteo
Quini 6: qué números salieron este miércoles y de cuánto es el súper pozo que viene
No hubo ganadores con seis aciertos este domingo y Lotería de Santa Fe adelantó los premios estimados para el siguiente juego.
Este domingo por la noche se realizó el sorteo de Quini 6, sin ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo juego los premios serán de $12.000 millones estimados.
Los números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
12 14 17 32 36 45
LA SEGUNDA
00 18 25 30 31 45
REVANCHA
03 19 20 25 29 38
SIEMPRE SALE
08 14 31 32 35 39
En el Siempre Sale fueron 08 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $270.600.000.
En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $3.560.000.000
La Segunda: $750.000.000
Revancha: $1.500.000.000
Siempre Sale: $6.060.000.000
Extra: $130.000.000
El próximos sorteo será el domingo 21 de diciembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), en todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.