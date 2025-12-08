Sorteo del domingo 7 de diciembre
Quini 6: un santafesino ganó el súper pozo de $8.844 millones
Acertó las seis cifras de la Revancha, con la jugada 05-15-25- 33-40-45.
Este domingo por la noche un apostador apuntó los 6 números de la modalidad "Revancha" y se hizo el acreedor del pozo total de más de $8.844.300.000 del Quini 6.
El feliz ganador hizo su apuesta en la localidad de Reconquista -provincia de Santa Fe- y acertó los siguientes números 05-15-25- 33-40-45.
Los otros números que salieron fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
01 07 15 29 40 45
LA SEGUNDA
04 16 29 31 34 45
SIEMPRE SALE
05 14 17 29 33 43
En el Siempre Sale fueron 70 los ganadores con cinco aciertos a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $360.800.000. .
En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $2.860.000.000
La Segunda: $4.230.000.000
Revancha: $500.000.000
Siempre Sale: $280.000.000
Extra: $130.000.000
El próximo miércoles será el 10 de diciembre a las 21:15, en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Tv Pública, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.