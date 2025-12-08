Este domingo por la noche un apostador apuntó los 6 números de la modalidad "Revancha" y se hizo el acreedor del pozo total de más de $8.844.300.000 del Quini 6.

El feliz ganador hizo su apuesta en la localidad de Reconquista -provincia de Santa Fe- y acertó los siguientes números 05-15-25- 33-40-45.

Los otros números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

01 07 15 29 40 45

LA SEGUNDA

04 16 29 31 34 45

SIEMPRE SALE

05 14 17 29 33 43

En el Siempre Sale fueron 70 los ganadores con cinco aciertos a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $360.800.000. .

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $2.860.000.000

La Segunda: $4.230.000.000

Revancha: $500.000.000

Siempre Sale: $280.000.000

Extra: $130.000.000

El próximo miércoles será el 10 de diciembre a las 21:15, en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Tv Pública, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.