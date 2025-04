Fátima Florez habló sin filtro y lanzó explosivas declaraciones contra Amalia Yuyito González tras enterarse de su separación de Javier Milei.

La humorista dialogó con Viviana Canosa y el equipo de Viviana en Vivo (El Trece), y reconoció que está "bien hace muchos meses, soltera, chongueando un poco".

Sobre esta etapa de su vida, expresó: "Me lo merezco, es un momento donde me estoy priorizando yo porque siempre estuve en pareja, pendiente de eso, pero ahora quiero priorizarme yo. Tengo la libido puesta en el trabajo y en mi carrera".

Cuando Viviana le recordó su apasionado beso con Javier Milei sobre el escenario durante un show, Fátima manifestó: "Soy una mujer muy pasional. Cuando me veo en las imágenes... yo soy así. Yo nunca pensé en el protocolo porque estaba en mi trabajo. Justo se dio que estaba con el cu... al aire porque era el final del show".

Consultada por el final de la relación de Yuyito González y el presidente, la actriz recordó su enojo cuando ella intentó seducir a quien por aquel entonces era su novio durante una nota: "En su momento me pareció una zorra... pero ya está, pasó. Es una actitud de mujer con poca sororidad".

Sin filtro, lanzó: "Agarrarle el muñeco a otra mujer... En su programa tenía los muñecos de madera pero me quiso agarrar el muñeco de carne mío".

Luego contó que nunca dejó de tener contacto con Milei y manifestó: "Eso no quiere decir que esté histeriqueando ni beboteando... Soy una muy buena ex y por eso no me dejan de hablar, soy buena gente".