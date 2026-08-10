Quiso festejar un gol y todo salió mal: cayó dentro de un túnel, se lesionó y, para colmo, se lo anularon
Jacy, futbolista del Coritiba, protagonizó una insólita secuencia durante el partido ante Chapecoense: convirtió, saltó los carteles para festejar y cayó en el túnel que conduce a los vestuarios. El gol terminó anulado y el jugador debió ser reemplazado por una lesión.
Una celebración terminó de la peor manera para Jacy, jugador del Coritiba, durante el partido ante Chapecoense. El futbolista brasileño convirtió un gol y salió disparado hacia un costado del campo para festejar, sin advertir lo que había detrás de los paneles publicitarios.
En medio de la euforia, Jacy saltó las vallas que rodeaban el terreno de juego. Sin embargo, del otro lado se encontraba el túnel que conduce hacia los vestuarios y el jugador terminó cayendo al vacío ante la sorpresa de sus compañeros y de los hinchas.
Las imágenes muestran que algunos futbolistas intentaron advertirle sobre el peligro, pero ya era demasiado tarde. Tras la caída, Jacy logró reincorporarse y regresar al campo, aunque la secuencia todavía tendría otro giro inesperado.
Mientras el equipo celebraba, el árbitro revisó la jugada y finalmente anuló el tanto. De esta manera, el festejo que había provocado la caída terminó siendo por un gol que no subió al marcador.
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Como consecuencia del golpe, Jacy comenzó a sentir molestias y poco después tuvo que ser sustituido. La curiosa sucesión de hechos quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.