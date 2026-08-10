Una celebración terminó de la peor manera para Jacy, jugador del Coritiba, durante el partido ante Chapecoense. El futbolista brasileño convirtió un gol y salió disparado hacia un costado del campo para festejar, sin advertir lo que había detrás de los paneles publicitarios.

En medio de la euforia, Jacy saltó las vallas que rodeaban el terreno de juego. Sin embargo, del otro lado se encontraba el túnel que conduce hacia los vestuarios y el jugador terminó cayendo al vacío ante la sorpresa de sus compañeros y de los hinchas.

Que azar... 😣🇳🇬



Jacy Maranhão, zagueiro do Coritiba, marcou o gol que ampliaria a vantagem do Coxa para 2 a 0. Porém, ao comemorar, o jogador pulou a placa de publicidade atrás do gol e caiu no túnel de acesso ao gramado, que fica muito próximo ao campo.



Além de ter se… pic.twitter.com/M7zjh8xp4y — Lance! (@lancenet) August 9, 2026

Las imágenes muestran que algunos futbolistas intentaron advertirle sobre el peligro, pero ya era demasiado tarde. Tras la caída, Jacy logró reincorporarse y regresar al campo, aunque la secuencia todavía tendría otro giro inesperado.

Mientras el equipo celebraba, el árbitro revisó la jugada y finalmente anuló el tanto. De esta manera, el festejo que había provocado la caída terminó siendo por un gol que no subió al marcador.

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Como consecuencia del golpe, Jacy comenzó a sentir molestias y poco después tuvo que ser sustituido. La curiosa sucesión de hechos quedó registrada en video y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.