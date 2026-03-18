En la Municipalidad de Quilmes, una situación inesperada alteró la rutina habitual de trámites: una mujer protagonizó un estallido de furia mientras intentaba pagar una factura que, según se supo después, se encontraba vencida, razón por la cuál el cobro en ese sitio no era posible. El episodio generó sorpresa entre empleados y otros presentes. Sin que nadie lo previera, la escena fue registrada en video y luego circuló en redes sociales, atrayendo la atención sobre lo ocurrido.

El episodio se produjo en las oficinas donde se realizan pagos de tasas municipales en el distrito bonaerense. La protagonista, visiblemente alterada, empezó a gritar frente a los empleados y usuarios del lugar, mientras buscaba completar un trámite que, al parecer, no lograba resolver.

En medio de la tensión, se la puede escuchar preguntando: “¿Cuál es el delito?”, en un tono que transmitía desesperación. El registro muestra cómo la mujer elevó la voz e interpeló al personal y a los presentes, sin que los intentos por calmarla surtieran efecto. Lejos de eso, exteriorizó un grito sostenido que sorprendió a los presentes por que se extendía por varios segundos sin cesar. Una situación extrema.

Ante la viralización de la secuencia, desde la municipalidad de Quilmes se encargaron de aclarar que el cobro en ese momento dependía de la empresa proveedora del servicio de luz, ya que la factura en cuestión se encontraba vencida. Ese trámite no podía realizarse en el lugar, indicaron. Sin embargo, tal explicación no satisfizo la inquietud de la usuaria.

La mujer insistía en saber el monto exacto que debía abonar y reclamaba que el pago debía realizarse en ese mismo lugar, expresando: “Díganme cuál es el monto que tengo que pagar la factura y lo tengo que pagar acá, no me puedo ir a otro Pago Fácil”.

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Durante el episodio, otras personas intentaron mediar para disminuir la tensión, aunque la protagonista mantuvo su postura.

Finalmente, la intervención policial permitió desalojar a la mujer del edificio de la Municipalidad de Quilmes. La imagen del incidente fue difundida en redes sociales y generó comentarios entre vecinos y usuarios digitales. El hecho puso en primer plano las dificultades que pueden surgir en contextos de trámites y la respuesta de las autoridades ante este tipo de situaciones.