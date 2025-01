La víctima, identificada como Fabián Rodríguez de 52 años, denunció que su hijo había sido abusado por un familiar y pidió una prohibición de acercamiento. Sin embargo, como no recibió respuesta quiso rescatar al menor de la vivienda que compartía con el acusado, pero al llegar todo terminó en tragedia: el hombre fue apuñalado más de 10 veces y murió tras llegar al hospital.

De acuerdo a lo informado por los medios locales, el principal acusado del abuso y del crimen es un joven de 20 años, hermano por parte de madre del nene agredido.

Según precisó Rosa, la madre de Fabián, el hombre intentaba recuperar a sus hijos, cinco menores de 12, 11, 10, 5 y 2 años, luego de que el mayor de los chicos le confesara que había sido víctima de abuso.

El hombre había arribado a la ciudad rionegrina de Catriel desde la localidad de Añelo, donde atendía un puesto de comida al paso, para realizar la denuncia en la comisaría local, la fiscalía y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). “Era un pibe trabajador, que hacía lo que podía y sufría por sus hijos. Lo único que quería era que no le pasara nada a otro de sus hijos”, expresó la mujer en diálogo con Radio Alas.

En la presentación, Rodríguez indicó quién era el hombre señalado por el nene como su abusador y pidió que le impusieran una prohibición de acercamiento hacia sus cinco hijos debido a que continuaban viviendo bajo el mismo techo con el presunto abusador. Sin embargo, en la dependencia policial le explicaron que debían tomarle declaración al nene primero y realizar otros procedimientos antes de dictar la medida de alejamiento.

Ante la falta de respuesta, el hombre volvió a su casa, pero para ese momento el caso había comenzado a hacerse público en la zona. “El lunes, alrededor de las 16 hs, Fabián llamó a su ex pareja y le dijo que quería hablar con ella para que le entregara las criaturas. Pero ella se negó”, precisó Rosa.

Es por eso que poco después y con la viralización del caso, allegados a la familia y vecinos realizaron una convocatoria para apoyar su pedido de justicia. Sin embargo, Rodríguez no quería participar. “Mami, no quiero ir porque no quiero tener problemas”, le dijo a Rosa. Pero a las horas cambió de idea ante la insistencia de sus amigos.

Como la manifestación se había hecho pública, cuando llegaron al lugar los agresores “lo estaban esperando”. La mamá de la víctima contó que los atacantes tenían armas de fabricación casera y que comenzaron a disparar. Incluso otros testigos ratificaron este testimonio.

Rosa contó que poco después la expareja de Fabián salió y lo atacó a golpes. Fue entonces cuando intercedieron los hijos mayores de la mujer y comenzaron a apuñalar a Fabián. En total, la víctima recibió 11 puñaladas en distintas partes del cuerpo, el cuello y la cara.

Cuando los efectivos policiales llegaron, encontraron a Rodríguez herido en el suelo. Enseguida lo trasladaron al hospital de Catriel, donde horas más tarde falleció a causa de la gravedad de las lesiones. Mientras tanto, en el lugar del ataque detuvieron al joven de 20 años, a su hermano de 17 y posteriormente a la madre de ambos.

Los efectivos que trabajaron en la zona, además, secuestraron un cuchillo de cocina tipo Tramontina. La investigación quedó a cargo del fiscal de Cinco Saltos, Leandro Gómez, quien se trasladó a Catriel para seguir de cerca el caso. Además, solicitó que se realicen una serie de medidas para esclarecer en qué circunstancias ocurrió todo.