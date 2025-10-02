Un gesto romántico y cargado de humor se convirtió en el centro de atención en TikTok tras la publicación de un video que captó la curiosidad de miles de usuarios. La grabación, protagonizada por el usuario @pablogomez672, muestra cómo una celebración previa al Día de la Primavera puede transformarse en un video viral gracias a la espontaneidad y la ironía.

El video, que superó las 250.000 reproducciones y sumó cerca de 7.500 “me gusta”, comienza con un primer plano de un plato preparado especialmente para la ocasión. La comida, compuesta por cuatro salchichas y una porción de puré, lleva un trazo de mostaza que intenta formar un corazón, detalle que se convierte en el eje del relato.

Mientras enfoca el plato, el usuario comenta con tono irónico sobre el esfuerzo romántico de su pareja, quien se escucha riendo al fondo. “Se hizo la romántica. Primero cocinó esto que estaba del mediodía... Y me dijo ‘éste es para vos’ ¿Qué viene a ser eso? No entiendo”, expresa en la grabación, dejando entrever la complicidad y el humor que comparten.

La reacción del protagonista, sumada a la risa de su pareja, potencia el efecto humorístico del video. Al observar la obra hecha con mostaza, el usuario remata con la frase: “Re feo tu corazón”, comentario que desata aún más risas y comentarios entre quienes siguen la publicación.

El alcance del video se explica por la suma de factores: la naturalidad de la situación, el tono humorístico y la coincidencia con una fecha especial. La interacción de los usuarios en TikTok, quienes aportaron sus propias reacciones y compartieron el contenido, impulsó la difusión del video y lo consolidó como un ejemplo de cómo lo cotidiano puede resonar ampliamente en las redes sociales.

“Lo que vale la intención”, “Eso es un poema, es arte”, “Amigo casate, le puso todo la onda, otras no hacen nada”, “No la dejes ir nunca jamás en tu vida” y “Imaginate el postre”, son algunos de los mensajes en la publicación.