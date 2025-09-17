Racing aprovechó la astucia de “Maravilla” y la ventaja numérica tras la expulsión de Magallán para quedarse con un triunfo ajustado. Vélez, valiente y decidido, nunca se dio por vencido y dejó en claro que la serie sigue abierta.

El planteo táctico de Racing buscó frenar las bandas del “Fortín” (puso doble lateral por ambas bandas para lograr esta tarea), pero Vélez generó las primeras chances claras. Santos y Galván exigieron a Cambeses, que respondió con grandes intervenciones.

La expulsión de Magallán cambió el rumbo: Racing aprovechó la superioridad y convirtió el gol que inclinó el partido. Vélez intentó reaccionar y busco el empate, pero chocó con el orden defensivo de la Academia y con decisiones del VAR que termino anulando el gol del empate.

Aun así, el Fortín siguió buscando el empate hasta el final, con situaciones claras y mucha entrega. Racing terminó desperdiciando oportunidades para liquidarlo, dejando la revancha abierta y con promesa de emociones.

Maravilla el líder del triunfo: su calidad para estar siempre en el lugar correcto y su precisión para no fallar cuando es mas importante le dieron la ventaja que puede definir la serie en el duelo de vuelta.

Vélez tiene con que creer: el equipo de los mellizos hace tiempo que encontró su mejor rendimiento y logro sacar la mayor ventaja a sus virtudes y minimizar lo mas posibles sus defectos. Siendo el buen nivel de los 4 jugadores de las bandas (Gómez y Machuca, por izquierda y Gordon y Carrizo por derecha) el mayor argumento para creer que remontar la serie es posible.