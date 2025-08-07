Dos hermanos desataron un escándalo en un restaurante de Rafael Castillo. Uno sería policía y el otro, profesor de kickboxing. “Estamos vivas de milagro”, dijo una de las víctimas.

Dos hombres borrachos les dieron una brutal paliza a dos mozas de un restaurante de la localidad bonaerense de Rafael Castillo, en el partido de La Matanza.

El impactante episodio ocurrió durante la madrugada de este lunes, en un restaurante ubicada sobre la avenida Carlos Casares al 561, después de una cena show de Daniel Agostini. Todo quedó grabado por una cámara de seguridad del local.

El video muestra la secuencia completa en la que se ve como los dos hombres entraron al negocio violentamente dispuestos a pelear, luego de no querer pagar la cuenta.

Uno de ellos fue directo hacia la recepcionista, le pegó una patada en la rodilla y dos trompadas en la cara. La mujer logró esquivar los golpes y trató de empujarlo para sacarlo del lugar.

En paralelo, el otro hombre le pegó dos brutales trompadas en la cara a una moza que intentaba tranquilizar la situación.

El ataque duró unos segundos porque un tercer hombre —que estaba con los agresores- logró sacarlos del restaurante. Mientras se iban, una de las mozas les arrojó una silla.

Una de las mujeres agredidas, integrante del equipo de seguridad del lugar, sufrió lesiones en la cabeza y en los brazos, además de un fuerte golpe en la rodilla que no le permite caminar.

La moza que recibió las trompadas en la cara sufrió graves lesiones y continúa internada, fuera de peligro, en un hospital local.

Los agresores, que estaban en un claro estado de ebriedad, fueron identificados poco después. Se trata de dos hermanos que son de la zona de Rafael Castillo.

Luis Aguirre, uno de los atacantes, tendría formación en artes marciales y también sería profesor de kickboxing. Mientras que su hermano pertenecería a la fuerza policial de Hurlingham.

Con el video de las cámaras de seguridad y el relato de las víctimas, se espera que la Justicia avance con la investigación.

El dramático relato de la víctima

Daniela es recepcionista del restaurante cena-show donde ocurrió la pelea. En diálogo con Arriba Argentinos, contó que esa noche se iba a presentar el cantante Daniel Agostini y que los agresores tenían reserva.

“Con ellos tuvimos problemas desde el momento en que reservaron. Nosotros tenemos tolerancia hasta las 22.30 y si no podemos vender a otras personas. Ellos aparecieron a las 12 de la noche”, contó.

La joven explicó que, al tener lugar en el restaurante, les dio una mesa y les explicó que no podían pararse durante el show del cantante de música tropical.

Apenas comenzó la presentación de Agostini, ocurrieron los primeros problemas: “Luis Aguirre se levantó durante el show y fue hacia el escenario. Me acerqué a decirle que vuelva a su lugar y no me respondió nada, como si nadie le hubiese dicho nada".

“Regresé con un compañero y le repetí que se vaya a sentar, que nadie podía permanecer parado. Él se corrió y me dijo que no lo toqué“, relató Daniela.

La joven remarcó que el agresor “desde un primer momento tuvo la intención de armar problemas” y agregó: “Quedó enojado porque no permitimos que hagan lo que quieran”.

Más tarde, una vez terminado el show, se produjo la pelea: “A eso de las 2 de la mañana, Luis se quiso retirar sin pagar con su novia. Yo le pedí el ticket y él se quería ir, ahí se produjo el problema”.

Tras la brutal pelea, Daniela contó que tiene una lesión en la rodilla y que su compañera "quedó con lesiones en la cara porque fueron dos piñas tremendas".