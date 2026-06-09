Las hermanas Aldana Belén Vega y Silvana Soledad Vega fueron condenadas el año pasado por intentar matar a una mujer en Rafaela, cabecera del departamento santafesino Castellanos. Ahora, los camaristas Cristian Fiz, Alejandro Tizón y Fabio Mudry, luego de una audiencia de apelación, ratificaron el fallo de primera instancia.

De esta forma, quedaron firmes las penas de seis años y medio de prisión para ambas responsables del hecho investigado.

Por su parte, fue el fiscal Martín Castellano, de la Sección Homicidios de la Regional 5, quien representó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) durante todo el proceso judicial.

Valoración

El funcionario valoró que -a pesar del planteo de la Defensa- el tribunal avalara su planteo, al reconocer que las penas impuestas en el juicio oral de febrero de 2025 eran "justas" y "razonables".

Castellano explicó que “el tribunal rechazó todos los planteos que la Defensa hizo en relación con una posible vulneración de la garantía del plazo razonable y la existencia del dolo homicida”, y agregó que “el abogado de las atacantes pretendía que el tribunal reencuadrara los hechos como lesiones y en consecuencia redujera las penas impuestas”.

“Tras escuchar a las partes y analizar el fallo recurrido, los camaristas concluyeron que no hubo demoras irrazonables en la tramitación de la causa, que la prueba producida durante el juicio permitía acreditar la intención homicida de las hermanas Vega y que las penas a seis años y seis meses de prisión son las que corresponden”, destacó el funcionario del MPA.

Salvajes

El criminal ataque ocurrió el domingo 5 de junio de 2022, durante la siesta, en las calles de barrio Barranquitas de Rafaela.

Las hermanas Vega mantenían un enfrentamiento de vieja data con la víctima y ese día descargaron sobre ella toda su furia. “Con el objetivo de matarla, Aldana Vega la atacó con un cuchillo. (…) Durante la situación violenta, hubo un forcejeo en el que el arma blanca se cayó” y “la otra condenada la tomó rápidamente y la usó para seguir apuñalando a la persona amedrentada”, reconstruyó el fiscal.

Castellano también contó que la víctima resultó con múltiples heridas en distintas zonas del cuerpo y sólo pudo sobrevivir porque vecinos se involucraron para interrumpir el ataque y los médicos le brindaron una rápida y eficaz atención.