Un operario que realizaba tareas de mantenimiento en una antena sufrió una caída y quedó atrapado en el techo de una vivienda en Rafaela. El hecho ocurrió en la mañana del miércoles en calle Santiago Shine al 700 y generó un importante despliegue de servicios de emergencia en la zona.

Según se informó, el trabajador no podía descender por sus propios medios tras el accidente, por lo que vecinos alertaron a las autoridades. De inmediato, efectivos del Cuartel Central de la Agrupación Bomberos Zapadores, dependientes de la Dirección General de Bomberos, se hicieron presentes en el lugar junto al servicio de emergencias 107.

Los bomberos constataron la situación y procedieron a brindarle asistencia prehospitalaria al operario. Posteriormente, mediante el uso de una escalera y técnicas de rescate específicas, lograron bajarlo de manera segura desde la altura en la que había quedado inmovilizado.

Una vez puesto a resguardo, el trabajador recibió la atención correspondiente por parte del personal médico que aguardaba en el lugar. En primera instancia, se realizaron las evaluaciones de rutina para determinar su estado de salud antes de ser trasladado a un centro de atención.

Finalmente, el hombre fue derivado al nosocomio local para un control más exhaustivo. Hasta el momento, no trascendieron mayores detalles sobre la gravedad de sus lesiones, aunque se supo que permanecía fuera de peligro.