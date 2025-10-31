Momentos de gran tensión se vivieron este jueves por la tarde en el barrio 2 de Abril de Rafaela, cuando un delincuente armado intentó robar en una vivienda y fue enfrentado por la propietaria. El hecho se suma a los episodios violentos registrados en los últimos días, que mantienen la preocupación y el malestar entre los vecinos.

El video que muestra el enfrentamiento entre la mujer y el delincuente, quien portaba un arma de fuego. “Tiene el fierro en la mano”, se escucha decir a otra persona en la grabación, mientras ambos forcejeaban.

Según pudo saber este medio, el hombre habría ingresado a la casa con intenciones de robo, pero se encontró con la dueña, que logró ahuyentarlo.

Vecinos aseguran que no se trata de un hecho aislado, ya que el mismo individuo habría protagonizado otros ilícitos en la zona, generando creciente indignación en la comunidad.