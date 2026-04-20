Una jornada que prometía definiciones terminó marcada por el dolor. Un joven de 25 años murió este domingo y otras dos personas resultaron heridas luego de que un auto se despistara e impactara contra una zona con público durante la etapa final del Rally Sudamericano en Mina Clavero, Córdoba. El hecho obligó a la cancelación inmediata de la competencia.

El accidente se produjo en el tramo Giulio Cesare, en la bajada hacia la ciudad, apenas iniciada la jornada decisiva. El Volkswagen Polo tripulado por los paraguayos Didier Arias y Héctor Núñez perdió el control por causas que aún se investigan, comenzó a dar tumbos y terminó fuera de la ruta, ingresando a un sector donde se encontraban espectadores.

Um acidente impressionante foi registrado no Rally de Córdoba nas Sierras, em Mina Clavero, Argentina, depois que o carro de Dieder Arias e Peki Nunes deu vários tombos e quase colidiu com as pessoas presentes.



Um expectadora fraturou uma das pernas e foi levada ao hospital. pic.twitter.com/VUatLisphl — Comunicarmais (@ComunicarmaisBA) April 20, 2026

De acuerdo con la información oficial, el protocolo de seguridad se activó de inmediato y el tramo fue neutralizado para permitir la rápida intervención de los equipos de emergencia. En un primer momento se reportaron tres personas heridas -una menor y dos adultos- que fueron trasladadas a un hospital regional.

Con el correr de las horas, se confirmó el fallecimiento de un hombre oriundo de Córdoba capital, quien había sufrido múltiples heridas y se encontraba en estado crítico. En tanto, una mujer de 40 años y una niña permanecen internadas con lesiones, aunque ambas están fuera de peligro.

Puede interesarte

Tras el episodio, la organización del rally dispuso la cancelación total de la competencia y conformó un comité de crisis con las distintas áreas operativas del evento, mientras se aguardan precisiones sobre las circunstancias del accidente.

El trágico hecho vuelve a poner en primer plano los riesgos inherentes al automovilismo, especialmente en pruebas de alta exigencia como el rally, donde la cercanía del público a los tramos forma parte del espectáculo, pero también representa un factor de vulnerabilidad ante cualquier imprevisto.