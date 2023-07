Los hallaron en una zona que señaló Gustavo Obregón, mano derecha del clan Sena y que también está detenido

Desde Resistencia, Chaco. En el marco de la causa en la que se investiga como femicidio la desaparición de Cecilia Strzyzowski en Chaco, se inició este martes, cerca de las 10, un rastrillaje con buzos tácticos de la policía provincial en el Río Tragadero, en Campo Rossi, y en el Canal Quijano, detrás del barrio Emerenciano Sena. Luego de cuatro horas de trabajos, dieron por finalizado el operativo: los resultados fueron positivos.

Según confirmaron fuentes judiciales, en la zona del Río Tragadero, encontraron restos óseos triturados y un dije con forma de cruz. Todo indica que podrían pertenecer a Cecilia. En las próximas horas serán peritadas en el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses de Chaco.

El dato surgió después de la declaración de José Gustavo Obregón, asistente de los Sena. El hombre, imputado por el delito de “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas en calidad de partícipe secundario”, pidió ampliar esta mañana su declaración. Su testimonio disparó los rastrillajes, indicaron.

Fuentes de la investigación confiaron a este medio que Obregón manifestó que “iba a marcar el lugar donde se deshicieron de los restos de Cecilia”. De esta manera, en presencia de su abogada defensora, aportó las coordenadas. Allí, ocurrió el hallazgo.

“Si había un pacto de silencio, se rompió con esta declaración”, aseguraron desde el entorno de la familia de Cecilia. Al mismo tiempo, remarcaron que “Obregón habló del descarte del cuerpo. No aportó información ni detalles del crimen”.

Este domingo, los investigadores encontraron una valija, ropa y otras pertenencias quemadas en un descampado del Barrio Emerenciano. También creen que podría ser de la víctima, aunque resta conocer el resultado de las pericias que lo confirmen. Durante la jornada de hoy, se realizaría un reconocimiento de esos elementos por parte de la madre de la víctima.

Al mismo tiempo, el ex precandidato a diputado chaqueño Emerenciano Sena, imputado por el femicidio de Cecilia al igual que su esposa Marcela Acuña y su hijo César, pidió declarar en la causa. Estuvo acompañado por su abogado Juan Carlos Saife.

“Él pidió declarar y decir su verdad”, dijo el defensor a los medios al salir de la sede judicial, donde el líder piquetero fue trasladado e indagado por los fiscales Jorge Gómez y Nelia Velásquez.

Por otro lado, en diálogo con Radio Continental, Juan Antonio Arregín, abogado de la madre de Cecilia, formuló una nueva hipótesis: sostiene que la asesina es Marcela Acuña, la mamá de César Sena, el principal acusado.

En ese sentido, Arregín explicó su hipótesis. “Para la Fiscalía, el asesino sería César. Para nosotros, sería Marcela. Hay algo que se llama en técnicas de investigación penal la autopsia informática. Se trata de obtener un perfil de la persona que estoy investigando a partir de observar perfiles en redes sociales. Resulta que los perfiles de Cecilia y de César en las redes dan cuenta de una pareja de jóvenes enamorados. De hecho, se habían casado. No estaban separados, siempre estuvieron juntos. No pudieron convivir porque Marcela no los dejaba”, indicó el letrado.

Al respecto, el abogado ahondó en el tema y hasta se animó a exponer el presunto móvil del crimen. “Este chico estaba bajo la influencia terrible de su madre. Hay que entender que para la pareja de los Sena él era el heredero de todo este monstruo que crearon y el motivo era sacarla del medio”, dijo.

Entre otras cosas, el letrado querellante reveló que aquel 2 de junio -día en el que se vio a Cecilia por última vez en una cámara de seguridad-, Acuña se retiró de la casa de la calle Santa María de Oro a las 9.11 y que cinco minutos después ingresaron César y Cecilia. Nunca más se observó a la joven salir de ese lugar.

“Hacia el mediodía, ingresó Emerenciano Sena con su esposa y de ahí no se los vio salir hasta el otro día. César salió con bolsas (del domicilio) como a las 13 y tarda mucho en volver, como hacia las 19”, añadió.