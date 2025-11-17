El propietario de una regalaría en la ciudad de Allen admitió que el machetazo tenía como destino la cabeza del hombre, aunque reconoció la desproporción de su accionar. Tras ser demorado, quedó en libertad.

El sábado, el propietario de una regalería en la ciudad de Allen, provincia de Río Negro, fue detenido luego de que utilizó un machete para herir gravemente en la mano a un hombre que intentaba robarle. El episodio, que ocurrió fuera de su local, generó una ola de reacciones entre los vecinos y reavivó el debate sobre la justicia por mano propia en la región.

El comerciante, conocido en el barrio como Jarita, permaneció varias horas demorado en la comisaría de la ciudad, mientras que el herido fue trasladado al hospital, según reportaron.

La noticia provocó un fuerte respaldo de numerosos vecinos, quienes expresaron su apoyo a través de comentarios públicos. Entre las voces que se manifestaron, algunos calificaron al comerciante como “un héroe” y consideraron que “le hizo un bien a la sociedad”, mientras que otros reclamaron su inmediata liberación y justificaron su accionar ante la reiteración de hechos delictivos en la zona.

“Vayamos todos a la comisaría y que suelten al Jarita. Está bien lo que hizo, ya estamos cansados de las lacras”, opinó un vecino.

El respaldo social se extendió a quienes conocen personalmente al comerciante. Un residente de Allen afirmó: “Bien por Jarita, lo conozco cuando trabajo en la chacra. Gran persona, buen compañero. Que quede en libertad Jarita y lo felicito porque él tiene lo que tiene trabajando y no robando a nadie”.

No obstante, también hubo advertencias sobre las consecuencias legales de este tipo de reacciones. Una de las opiniones recogidas alertó: “Por más que se cansen de la delincuencia, si actúan como Jara pobre van a terminar presos. Los chorros delincuentes tienen más derechos que uno, tengan eso en cuenta”.

Tras recuperar la libertad en la noche del mismo sábado, Jara ofreció su versión de los hechos en una entrevista con El Diario de Allen, donde reconoció que la “ira” lo dominó durante el incidente.

El comerciante relató que, al regresar a su regalería, se encontró con el presunto ladrón en las inmediaciones del local. Según su testimonio, el hombre comenzó a desafiarlo y amenazarlo, lo que desencadenó la reacción violenta.

Jara explicó que ya conocía al individuo porque le había robado “un par de veces” anteriormente, lo que, en su opinión, motivó el enfrentamiento: “Creo que el delincuente quedó con esa bronca”.

El comerciante detalló que fue hasta su camioneta, tomó el machete que suele llevar para ir de pesca y atacó al sospechoso. “Le largué un sablazo”, relató Jara, y admitió que el golpe tenía como destino la cabeza del hombre. “Por suerte, porque si no estaríamos hablando de un asesinato. En un segundo te podés cagar la vida”, reflexionó el comerciante, subrayando la gravedad potencial del hecho.

En su testimonio, Jara reconoció la desproporción de su accionar: “Reaccioné muy mal, lo reconozco, pero la ira me superó. No digo que salgamos a hacer esto, pero estamos cansados de esta gente que te roba y se caga de risa de vos”, expresó.

Además, enfatizó la situación de vulnerabilidad que atraviesa el sector comercial frente a la delincuencia. “A mí no me van a robar más. El que entre a robar acá que se atenga las consecuencias. Sea mujer, niño, viejo. Voy a cuidar mis cosas, me pudrió”, afirmó el comerciante.