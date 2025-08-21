Un total de 14 allanamientos se llevaron adelante en las primeras horas de este jueves en las localidades de Venado Tuerto, San Gregorio, Santa Isabel y Rosario. Como resultado fueron detenidas 10 personas, se incautaron armas de fuego, cocaína y marihuana. La investigación está a cargo del fiscal Iván Raposo.

Cocaína incautada en los allanamientos.

Se trata de una investigación que llevó adelante el Ministerio Público de la Acusación en el marco de una causa por microtráfico.

Los agentes también dieron con armas de fuego.

Fuentes consultadas por Sur24 adelantaron que se trata de una banda ligada a un reconocido narco venadense que actualmente se encuentra detenido y condenado por hechos de similares características.

Decenas de agentes policiales participaron de los allanamientos que se llevaron adelante en distintos distritos y que arrojaron resultados positivos según los primeros informes a los que accedió este medio.

Entre las 10 personas detenidas se encuentran dos sujetos sobre los que pesaba un pedido de captura.