En una entrevista reciente, Leonardo Fariña, exesposo de Karina Jelinek, sugirió que casarse con la modelo no sería recomendable, reviviendo así aspectos de su controvertido matrimonio. Frente a estas declaraciones, Jelinek optó por una respuesta mesurada, enfocándose en su crecimiento personal y las enseñanzas derivadas de aquella etapa de su vida.

El matrimonio entre Jelinek y Fariña, celebrado en abril de 2011 tras un breve noviazgo, estuvo marcado por escándalos y desilusiones. La modelo ha expresado en diversas ocasiones que su unión con Fariña fue una experiencia que, aunque dolorosa, le permitió madurar y comprender mejor sus propias decisiones. "Me gustaría dejar muchas cosas en el pasado como haberme casado tan rápido. Sí, totalmente. ¡Qué se vaya ese globo!", manifestó Jelinek en una entrevista, haciendo alusión a su deseo de soltar ese capítulo de su vida.

Durante su participación en el programa "PH: Podemos Hablar", Jelinek compartió detalles sobre su relación con Fariña, describiéndola como una etapa en la que se sintió "embobada" y tratada de manera condescendiente. "Me decía 'no vas a entender nada', me trataba de tonta", recordó la modelo, subrayando cómo estas experiencias la llevaron a fortalecer su autoestima y establecer límites más claros en sus relaciones futuras.

🗣️LA DURA RESPUESTA DE KARINA JELINEK A LEONARDO FARIÑA: "TAMPOCO RECOMIENDO QUE SE CASEN CON VOS"#LapeClubSocial @mauroszeta pic.twitter.com/jxPvTRJavu — América TV (@AmericaTV) May 30, 2025

A pesar de las dificultades vividas, Jelinek ha expresado su disposición a perdonar y seguir adelante. "Ya lo perdoné y lo solté. No voy a cargar esa mochila toda mi vida, porque me perjudico yo", afirmó, destacando su enfoque en el presente y su bienestar emocional.

En cuanto a su situación actual, Jelinek se describe como una mujer independiente y abierta al amor, pero con una perspectiva más madura. "Me casaría mil veces más", declaró en una entrevista, enfatizando que, aunque no descarta volver a casarse, ahora toma decisiones con mayor reflexión y conciencia.

Puede interesarte

La respuesta de Karina Jelinek a las declaraciones de su exesposo refleja una actitud de resiliencia y crecimiento personal. Lejos de entrar en polémicas, la modelo ha optado por enfocarse en las lecciones aprendidas y en construir un futuro basado en el autoconocimiento y la madurez emocional.