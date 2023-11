Investigadores en Sudáfrica afirman que han redescubierto una especie de topo con un pelaje dorado iridiscente y la capacidad de casi "nadar" a través de dunas de arena. Tales ejemplares no habían sido vistos desde hace más de 80 años y de hecho se pensaba que la especie estaba extinta.

El topo dorado de De Winton, un pequeño excavador ciego con "superpoderes auditivos" que se alimenta de insectos, fue descubierto vivo en una playa de Port Nolloth, en la costa occidental de Sudáfrica, por un equipo de investigadores de la ONG Endangered Wildlife Trust y la Universidad de Pretoria. Los investigadores dijeron que se había perdido para la ciencia desde 1936.

Con la ayuda de un perro rastreador, el equipo encontró rastros de túneles y descubrió un topo dorado en 2021.

ADN ambiental confirma el hallazgo

Debido a que hay 21 especies de topos dorados y algunas se ven muy similares, el equipo necesitaba más para estar seguro de que se trataba de un topo de De Winton. Tomaron muestras de ADN ambiental (el ADN que los animales dejan en las células de la piel, el cabello y las excreciones corporales), pero tuvieron que esperar hasta 2022 antes de que un museo sudafricano pusiera a disposición una muestra de ADN de De Winton de hace décadas para poder compararlo.

Las secuencias de ADN coincidían. La investigación y los hallazgos del equipo fueron revisados por pares y publicados la semana pasada. "Teníamos grandes esperanzas, pero algunas personas también las aplastaron", dijo a The Associated Press una de las investigadoras, Samantha Mynhardt. "Un experto de De Winton nos dijo: 'No van a encontrar ese topo. Está extinto'".

Certeza científica sobre el topo

El proceso tomó tres años desde el primer viaje de los investigadores a la costa occidental de Sudáfrica para comenzar a buscar el topo, que Se sabía que rara vez dejaba señales de sus túneles y casi "nadaba" bajo las dunas de arena, dijeron los investigadores.

Los topos dorados son originarios del África subsahariana y los De Winton sólo se habían encontrado en la zona de Port Nolloth. Mynhardt dijo que ahora se han confirmado y fotografiado dos topos dorados de De Winton en Port Nolloth, mientras que el equipo de investigación ha encontrado signos de otras poblaciones de esta especie en el área desde 2021.

Topos dorados

Los topos dorados, también conocidos como "topos de oro" o "topos dorados europeos" (Chrysochloridae), son pequeños mamíferos subterráneos que habitan en el sur de África. Su nombre proviene del distintivo color dorado o amarillo brillante de su pelaje, el cual es causado por la presencia de pigmentos especiales en sus pelos.

Estos topos tienen adaptaciones únicas para la vida subterránea, como extremidades delanteras robustas y afiladas con uñas fuertes, ideales para cavar túneles. Sus ojos son pequeños y cubiertos por piel, ya que la vista no es esencial en su entorno oscuro. En lugar de depender de la vista, los topos dorados confían en otros sentidos, como el tacto y el olfato altamente desarrollados, para orientarse y localizar presas.

Su dieta principal consiste en insectos y larvas que encuentran bajo tierra. Los topos dorados son animales solitarios y territoriales, y sus túneles pueden extenderse considerablemente bajo tierra.

Aunque no son ampliamente conocidos en comparación con otros mamíferos, los topos dorados desempeñan un papel crucial en los ecosistemas subterráneos, contribuyendo al control de poblaciones de insectos y al ciclo de nutrientes en el suelo.