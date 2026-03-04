Mariele Vitória Alves de Lima, una joven empleada administrativa de 22 años, fue víctima de un ataque brutal por parte de un excompañero de trabajo, identificado como José Leonardo Pereira da Silva.

El episodio ocurrió este lunes, cuando el agresor, que había sido despedido de la empresa hace un mes, irrumpió en el lugar de trabajo de Mariele.

Según contaron familiares y testigos, el hombre la atacó con un cuchillo y luego le arrojó thinner, un solvente inflamable, para finalmente prenderla fuego.

El rechazo a una relación, el detonante de la violencia

La familia de Mariele contó que el agresor insistía en tener una relación amorosa con la joven, pero ella siempre dejó en claro que no quería nada con él.

Incluso, Mariele decidió cortar todo vínculo, bloqueándolo en redes sociales y evitando cualquier tipo de contacto.

“Él trabajaba con ella y se enamoró, pero ella no quería nada. Terminó hasta la amistad porque se dio cuenta de que él no era quien decía ser”, explicó Estefânia Maria da Cunha, hermana de la víctima, en declaraciones a la prensa local.

Un ataque premeditado y un pedido de justicia

Testigos aseguraron que el ataque fue premeditado. Tras apuñalarla, el agresor utilizó solvente para incendiar el cuerpo de Mariele.

La joven fue trasladada de urgencia al Hospital da Restauração, en el barrio Derby de Recife, donde permanece internada en la Unidad de Terapia Intensiva. Su estado de salud es estable, según informaron sus familiares.

La policía localizó al sospechoso en su domicilio, con cortes en el abdomen y el brazo. Además, encontraron el celular de Mariele escondido debajo de la cama del agresor.

“Todo fue planeado. Él tiene que pagar por lo que hizo. Cada día hay un caso nuevo y no hay castigo suficiente para estos hombres”, expresó con dolor la tía de la víctima, Adenil Alves de Barros.