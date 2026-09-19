La boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, programada para el 19 de diciembre, genera gran expectativa. En el programa LAM, la panelista Pilar Smith reveló que Emilia Mernes y Duki recibieron la invitación para el evento, lo que marcaría una reconciliación entre las artistas tras meses de rumores sobre un supuesto distanciamiento.

Según explicó la periodista, allegados a la cantante confirmaron que, aunque hubo malestar por la filtración de la invitación, la pareja asistirá a la celebración. Smith señaló que el vínculo entre ambas está recompuesto:

Ellas hablaron y se pidieron disculpas

. Además, la panelista detalló que, si bien Tini Stoessel aún no sigue a Emilia Mernes en redes sociales, es inminente que eso suceda, ya que Rodrigo De Paul y la cantante ya mantienen interacción digital.

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La lista de invitados incluiría a figuras como Chris Martin, Lali Espósito, Pedro Rosemblat, Shakira, Oriana Sabatini, Paulo Dybala, Anitta y Burna Boy. Por el contrario, se confirmó que Lizardo Ponce no fue incluido en la nómina.

Por otro lado, el periodista Gustavo Méndez dio a conocer en el ciclo La mañana con Moria los detalles de la tarjeta de invitación, la cual presenta una flor azul de peonía pintada con acuarelas. Según la información difundida, el festejo se llevaría a cabo en Dock Haras, ubicado en Exaltación de la Cruz, el 19 de diciembre a las 21.