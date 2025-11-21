Personal de “Los Pumas” intervino en la zona de Isla Reconquista y logró desarticular un presunto hecho de abigeato.

La actuación policial comenzó tras un aviso que advertía sobre la posible venta de carne vacuna en Puerto Reconquista. Al arribar al lugar, los agentes identificaron a Claudio R. B., quien trasladaba cerca de 50 kilos de carne bovina sin la documentación correspondiente. El producto fue secuestrado y el hombre quedó aprehendido.

Siguiendo las directivas de la Fiscalía, y en el marco de la misma línea investigativa, se realizó una requisa domiciliaria donde se incautaron otros 40 kilos de carne vacuna. En ese procedimiento fue aprehendido Ezequiel M. S., señalado como responsable de la tenencia de la mercadería.

Posteriormente, un empleado rural se presentó ante los efectivos y aportó datos clave que permitieron vincular la carne secuestrada con la faena clandestina de un animal en la zona de islas.

Todos los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía Regional Reconquista, que ordenó la imputación correspondiente. Tras cumplirse los pasos procesales, ambos hombres recuperaron su libertad, aunque continúan ligados a la causa por abigeato.