Personal de la Guardia Rural “Los Pumas” y la Agencia de Seguridad Alimentaria decomisaron 74 kilos de carne sin sellos sanitarios en una carnicería de la zona urbana. El dueño fue imputado por faenamiento clandestino.

El operativo se realizó durante inspecciones en carnicerías de la zona uraba. En un local que vendía carne porcina, los agentes hallaron cortes de carne vacuna almacenados en un freezer sin documentación ni sellos que acreditaran su origen.

Por orden del auditor de ASSAL, la carne fue decomisada e inutilizada con líquido azul de metileno. Se trataba de producto proveniente de faena no segura y no apto para consumo humano.

El procedimiento fue comunicado a la fiscal de turno. La funcionaria dispuso la imputación del propietario del comercio por faenamiento clandestino, según lo establecido en el Artículo 206 del Código Penal Argentino.

La carne incautada fue retirada del local para su destrucción. Las autoridades recordaron que la comercialización de alimentos sin control sanitario pone en riesgo la salud de la población por lo tanto esta será siempre incautada y posteriormente destruida en caso de que la encuentre.