Se trata del brazo de una persona, que fue enganchado por un pescador, en el mediodía del viernes 29 de marzo de 2024. Esta noticia impactó de lleno en una familia que busca a un hombre de 42 años.

Ivana Servín, de 44 años, domiciliada en Bulevar Lovatto al 1512, denunció que desde el lunes 25 de marzo de 2024 no tiene información sobre el paradero de José Luis Servín. Cuando se levantó esa mañana, ya no estaba y no sabe cómo estaba vestido.

Decidió pedir ayuda luego de que ningún familiar, ni conocido, de los que fueron consultados, supo dar referencias de su posible paradero. Ivana había contado que su hermano mide 1,60 de altura, es delgado, de cabello corto lacio, color castaño oscuro, piel morena, ojos marrones, barba tupida y tiene numerosos tatuajes: del Burrito Ortega en una pierna, iniciales y escudo del Club Ñ.O.B. de Rosario en el pecho; 5 puntos en la zona abdominal; y una víbora en brazo derecho.

Además, tiene una cicatriz en una de las rodillas, como puntitos de una microcirugía. Agregó la denunciante que su hermano está medicado por su adicción a las drogas.

El hallazgo

En el mediodía del viernes tres pescadores conocedores del lugar pasaban una jornada de pesca el Arroyo San Javier, cuando imprevistamente uno de ellos enganchó los restos humanos, más precisamente el brazo de una persona en avanzado estado de descomposición y con el evidente ataque sufrido por las palometas.

El hallazgo cobró mayor notoriedad cuando el personal policial se entrevistó con los pescadores y pudieron constatar que el brazo tenía todavía colocado una pulsera de una empresa de Reconquista, lo que inmediatamente llevó a pensar que se podría tratar de Servín, a quien según datos recabados se lo vio con una pulsera similar.

Intervención judicial

Inmediatamente los uniformados dieron intervención al Ministerio Público de la Acusación, en este caso la investigación recayó en el fiscal Dr. Sebastián Marichal quien hacer lo que establece el protocolo de estos casos, se tratará de obtener el ADN para cruzar con el de un familiar directo, lo que permitirá tener la precisión buscada.

Por el momento solo son presunciones, aunque la pulsera juega un papel preponderante en esta investigación. Pero hasta que la ciencia y la justicia no avancen no será descabellado pensar en las personas cuya desaparición fue denunciada y hasta el momento no se pudo saber que pasó con ellas.