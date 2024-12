“Se lo juro por dioss que nos está mirando, nosotros estamos en la cárcel y le jakeamos sus redes y nos encontramos con todo esto. Ayudenn a esa niñaa, nosotros no estamos pidiendo dinero nadaaaa, niun tipo de dinero o datos noo genteee ayuden (sic)”.

Fueron dos los mensajes enviados al grupo de WhastsApp de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Reconquista, del que participan funcionarios y empleados de esa área, que estuvieron precedidos por un video pornográfico, en principio, que causó indisposición y asco a quienes tuvieron acceso, a esta altura gran cantidad de personas debido a su viralización.

Quienes los escribieron se atribuyeron la autoría del pirateo informático al celular personal de un empleado municipal con funciones en Cultura, identificado con las iniciales D. M. P. C., pero ante el hallazgo de las imágenes retorcidas parecieron declinar sus intenciones delictivas -los hackeos tienen como fin la extorsión y la estafa- y se inclinaron por pedir que el caso se esclarezca.

En el video puede verse al trabajador en escenas sexuales en las que está solo, y luego a quien sería su hija, que llora. Ambas secuencias aparecen separadas una de la otra.

Tan raro como conmocionante, el caso tomó estado público y tuvo como primer eco la radicación de un pedido de investigación por parte del gobierno municipal ante la Comisaría de la Mujer.

En el mediodía del martes, el secretario general del Ejecutivo, Guillermo Romero Mansur, describió que “efectivamente, el día de ayer nosotros nos noticiamos a la tarde, justo estábamos entrando en reunión de gabinete, de esta situación, de que a la mañana habían informado que a un agente municipal le habían hackeado el teléfono”.

El funcionario contó que “horas más tarde, en grupos de la Secretaría de Cultura, aparecen una serie de imágenes y videos con una situación conocida ya hoy, que en principio ameritaría o expondría la situación de una menor”.

Exposición

A cargo de la cartera política y administrativa, Romero Mansur puntualizó que “ante esa situación, la indicación nuestra fue obviamente hacer lo que corresponde, que es ir a hacer la exposición judicial como corresponde para que la justicia intervenga, sobre todo cuando hay casos de menores o sospecha de menores en riesgo. Y digo esto independiente del rol de funcionario o del rol de cualquier municipio o cualquier institución. Esto lo tiene que hacer cualquier ciudadano que se entere o sospeche de que hay un menor en riesgo, tiene que ir y hacer la denuncia y obviamente esperar que la justicia actúe con con celeridad”.

Pasado el mediodía, fuentes del MPA consultadas por este medio no habían brindado detalles sobre su intervención en la causa, quizás debido al protocolo vigente para este tipo de actuaciones en las que se investigan supuestos delitos contra la integridad sexual.

En esa línea, relató que tras tomar conocimiento del hecho, fue el área del Primer Nivel de la Secretaría de Desarrollo Humano la que formalizó la exposición correspondiente a la Comisaría de la Mujer para que “se tomen cartas en el asunto y se investigue la veracidad o no de estas cuestiones. Por ahí hay muchos planteos, muchas suspicacias y muchas versiones se han hablado sobre el tema. Lo importante es que la justicia actúe rápidamente en este caso y nosotros como institución, vuelvo a repetir, o como cualquier persona que recibe una información de este estilo, hacer la exposición sobre todo cuando se presume de que hay menores en riesgo”.

Menor en riesgo

- ¿Hay un sumario interno también por esta situación?

No, todavía no, porque una cosa es el sumario administrativo que tiene que ver con el desempeño laboral. Digo, obviamente, si tiene alguna actuación judicial son procesos que van a la par. Digo, pero en estos casos es lo de menos. Lo administrativo corresponde al ámbito laboral y no a esta situación que se ha generado el día de ayer.

- ¿La situación entonces del empleados en cuestión sigue invariable por ahora?

- Sí, sigue invariable por ahora. Hoy se presentó temprano a primera hora en la Dirección de Recursos Humanos donde solicitó permiso para ir a Fiscalía él a presentar y hacer las denuncias correspondientes, a ponerse a disposición. Obviamente que está encuadrado dentro de los permisos que otorga la ley. Pero bueno, esperemos novedades y que sea rápido el accionar de la justicia.

- Se habla que fue hackeado el teléfono por unos presos

La verdad que desconozco el tema. Lo que ha mencionado o le ha mencionado a los grupos del día de ayer es que le habían hackeado el teléfono. No sé quién ni cómo. Fueron expresiones de él y a las horas aparecen estas imágenes enviadas a los grupos de Cultura. Es un agente de planta permanente que ingresó en el municipio en el año 2008, o sea de larga data, que desarrolló la mayor parte de su carrera en la Secretaría de Cultura. Es por eso que son esos grupos los que empiezan a recibir las imágenes.

- La Municipalidad tuvo una acción expedita, clara y rápida apenas se conoció el suceso

- Como lo tiene que hacer cualquier persona que se entera o que sospecha de que hay un menor en riesgo en este caso. Otro análisis serán las cuestiones particulares, que se haga un adulto en su intimidad. Pero cuando hay un menor que se sospecha o que se presume que podría estar en una situación de riesgo, cualquier persona tiene que ir, presentar y hacer la exposición correspondiente para que actúe rápidamente la justicia y en este caso también acompañados desde el municipio, desde el área de Niñez.