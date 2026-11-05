Un partido de fútbol juvenil en Brasil terminó en una batalla campal y estableció una marca histórica de expulsiones. El enfrentamiento entre Uberlândia y Mamoré, correspondiente a las semifinales de la Segunda División del Campeonato Mineiro Sub-20, dejó un saldo de hasta 53 sancionados, según los reportes que incluyen a jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos y dirigentes.

El encuentro se disputó el domingo 1° de noviembre en el estadio Parque do Sabiá, en Uberlândia, estado de Minas Gerais. Lo que debía ser una definición deportiva terminó convertido en un episodio de violencia que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La pelea comenzó durante los minutos de descuento, cuando Mamoré ganaba por 3 a 1 y uno de sus futbolistas celebró el tercer gol con gestos provocadores hacia sus rivales.

La reacción de los jugadores locales desencadenó una pelea multitudinaria en la que terminaron involucrados suplentes, integrantes de los cuerpos técnicos y dirigentes.

🚨JUST IN: A brawl between the U20 teams of Uberlândia and Mamoré resulted in over 50 red cards, a new Guinness World Record The match was abandoned https://t.co/cI2Vu1DHfh — Polymarket Sports (@PolymarketSport) November 4, 2026

El festejo de un gol que desató una batalla campal

El episodio se produjo después de que Davi, futbolista de Mamoré, convirtiera el tercer tanto de su equipo.

Durante la celebración, el jugador realizó gestos y provocaciones hacia el conjunto rival, lo que generó una reacción inmediata.

En pocos segundos, la discusión se transformó en una pelea generalizada, con empujones, golpes y corridas dentro del campo de juego.

🇧🇷 | INSÓLITO — Un partido Sub-20 entre Uberlândia y Mamoré termina en una batalla campal de casi 40 minutos. Según los reportes, el árbitro expulsó a 51 personas tras los enfrentamientos. https://t.co/FP9cgDR8Hf — Polymarket Español (@polymarketenesp) November 5, 2026

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a numerosos participantes enfrentándose mientras otros intentaban intervenir para separar a los involucrados.

Ante la magnitud del enfrentamiento, el árbitro Fernando Patrick Drosghic Modesto decidió dar por terminado el encuentro y dejó constancia de las sanciones en su informe.

Un récord histórico: hasta 53 expulsados

Según el acta arbitral citada por la agencia EFE, 51 personas fueron expulsadas: 43 futbolistas y ocho integrantes de los cuerpos técnicos.

De ese total, 48 expulsiones estuvieron directamente relacionadas con la pelea, mientras que las otras tres correspondieron a infracciones registradas durante el partido.

Otros medios brasileños elevaron el número a 53 sancionados, al incluir a dos dirigentes involucrados en los incidentes.

La cifra supera ampliamente la marca de 36 expulsiones registrada en 2011 durante un encuentro del fútbol argentino entre Claypole y Victoriano Arenas.

Sin embargo, aunque diferentes medios calificaron el episodio como un récord mundial, todavía no se confirmó su reconocimiento oficial por parte de Guinness World Records.

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El árbitro denunció amenazas de muerte

La batalla campal no fue el único incidente de una jornada marcada por la violencia.

Durante el segundo tiempo, el encuentro ya había estado interrumpido durante aproximadamente 40 minutos después de que dirigentes de Uberlândia ingresaran al campo para protestar por la expulsión de uno de sus futbolistas.

De acuerdo con el informe arbitral, algunos dirigentes insultaron y amenazaron a los integrantes del equipo de jueces.

Incluso, el árbitro denunció que uno de ellos llegó a amenazarlo de muerte, motivo por el cual se realizó una presentación policial.

La gravedad de los incidentes impidió completar el procedimiento habitual de finalización del partido y obligó a registrar posteriormente las expulsiones en el acta.

Qué pasará con los equipos después del escándalo

El encuentro terminó con victoria de Mamoré por 3 a 1, aunque el resultado deportivo quedó relegado por los violentos incidentes.

El partido de vuelta estaba programado para el domingo 8 de noviembre en Patos de Minas, pero su realización quedó condicionada a las decisiones del tribunal deportivo y de la Federación de Fútbol de Minas Gerais.

La cantidad de jugadores expulsados representa una dificultad para que ambos clubes puedan presentar equipos reglamentarios.

Mientras se esperan las resoluciones disciplinarias, las imágenes de la batalla campal continúan circulando en las redes sociales, donde el episodio generó repercusión por la cantidad extraordinaria de sanciones.