El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Policía de Investigaciones del Ministerio de Justicia y Seguridad, detuvo hoy a Ernesto Fabián Quintana. Se trata de uno de los diez delincuentes más buscados en la Provincia, que ingresó a la lista luego de la detención de Waldo Bilbao.

La detención de Quintana se produjo este miércoles, a las 10.45, en un domicilio ubicado en barrio Las Mercedes de la ciudad de Recreo, en el departamento La Capital. Durante la requisa también se secuestró una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus, sin numeración y con munición en recámara y 6 teléfonos celulares. La fiscal a cargo es María Laura Urquiza.

Quintana está acusado de un homicidio cometido en 2020 contra un peón rural cuyo cuerpo apareció en el río Coronda, bajo investigación de la Fiscalía Regional 1. Según la subsecretaria de Inteligencia Criminal, María Virginia Villar, está vinculado además al narcotráfico y al narcomenudeo. Por su captura se ofrecían 25 millones de pesos.

Web de los más buscados

La nueva herramienta digital, la web de los delincuentes más buscados en la Provincia es www.santafe.gob.ar/index.php/web/guia/buscados . La misma se presentó este lunes con el objetivo de que la página contenga a todas las personas que tienen búsqueda por recompensa en la provincia. La prioridad se establece en función del nivel de peligrosidad.

Bloque de búsqueda de delincuentes

Cabe recordar que el Bloque de Búsqueda y Captura de Alto Perfil está presidido por el propio ministro de Justicia y Seguridad de la Justicia, Pablo Cococcioni, e integrado por representantes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), del Ministerio Público Fiscal (MPF), del Servicio Penitenciario, de la Policía de Investigaciones (PDI), de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Subsecretaría de Inteligencia Criminal.

Una unidad específica, la de Búsqueda y Captura de Sujetos de Alto Perfil, se encarga de ejecutar las acciones. Según detalló Villar, en el último año se localizaron seis prófugos de alto perfil, y en el último mes se capturó a otros dos.

Más de $ 300 millones en recompensas

La Provincia ha destinado más de 300 millones de pesos a recompensas. Los pagos se realizan en efectivo, con estricta reserva de identidad y certificación notarial. Se recomienda no intentar detener a los prófugos por cuenta propia y comunicarse de inmediato con las autoridades a través del 911 o del 0800-444-3583.