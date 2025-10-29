Durante la mañana de este miércoles, un principio de incendio generó alarma en una fábrica de alimentos ubicada sobre calle Juan de Garay al 4600, en la ciudad de Recreo.

El siniestro se produjo cerca de las 7.20 cuando una de las turbinas industriales utilizadas para calentar aceite destinado a la fritura de papas comenzó a emitir humo y llamaradas internas.

incendio fábrica alimentos Recreo

Reacción de los empleados

Antes de la llegada de los bomberos, el personal del lugar reaccionó con rapidez y sofocó el fuego con un extintor de polvo químico seco, evitando que las llamas se extendieran hacia otros sectores del predio.

A los pocos minutos arribaron al sitio dotaciones del Cuartel Zona Norte de Bomberos Zapadores, quienes continuaron con las tareas de enfriamiento del habitáculo de la turbina y verificaron que no quedaran puntos calientes que pudieran reavivar el fuego.

Puede interesarte

Las llamas afectaron principalmente el interior del compartimiento donde se encontraba la turbina, además de parte del conductor de calor del sistema. No se registraron personas lesionadas ni intoxicadas, aunque los daños materiales fueron significativos en la zona donde se inició el proceso combustivo.

En el lugar también trabajó personal del Comando Radioeléctrico de Recreo, y una unidad de Bomberos Zapadores, perteneciente al Cuartel Zona Norte.

Bomberos Zapadores trabajaron en el lugar. Foto: Archivo El Litoral

Una falla técnica, la causa

Según las pericias preliminares, el hecho se habría originado de manera accidental. Todo apunta a que la acumulación de alta temperatura en el interior del habitáculo se produjo luego de que una de las turbinas detuviera su funcionamiento debido a un corte en el suministro eléctrico, lo que derivó en el sobrecalentamiento del sistema.

El propietario del establecimiento, un hombre de 43 años, domiciliado en la ciudad de Santa Fe, estuvo presente durante la intervención y colaboró con las autoridades. De todo lo acontecido fue informada también la fiscalía en turno.