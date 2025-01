Juana Tinelli presentó a su novio polista a través de sus redes sociales y volvió a mostrarse enamorada tras su última ruptura del año pasado: la joven compartió las imágenes con sus seguidores.

Lejos queda el recuerdo de la pequeña “Juanita” y, actualmente, la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles dejó atrás a su ex pareja, el empresario Mija Mamruth y se mostró muy enamorada del polista Camilo "Jeta" Castagnola.

El campeón del último Abierto Argentino de Polo compartió una imagen en sus historias de instagram en donde se lo puede ver al abrazo de la joven en una noche veraniega. La misma publicación fue compartida por Juana que oficializó el romance más tarde.

Por su parte, “Juani” reveló una divertida fotografía de ambos en el auto mientras sacaban la lengua para la cámara. Si bien, esta no es la primera vez que la relación se hace visible: hace días la joven había publicado una imágen en donde dejaba un tierno beso en la mejilla de Camilo.

En la publicación anterior, que luego fue eliminada, ella utilizaba una campera de La Natividad, el equipo de polo en el que juega su novio, y que fue fundado por la familia Castagnola.

Marcelo Tinelli fue contundente al negar rumores sobre una supuesta venta de su vivienda: "La casa no está en venta, eso es algo que quiero desmentir", afirmó, y agregó: "No tengo ningún problema económico ni financiero. Deudas personales no tengo. Lo mío es todo claro y público".

También aprovechó para resaltar su compromiso con San Lorenzo: "Yo doné mucho dinero al club y nunca fue reconocido públicamente. Estoy en absoluta oposición a las Sociedades Anónimas en el fútbol. El club es de los socios, y San Lorenzo tiene que ser siempre de los socios".

En cuanto a su vida personal, Tinelli habló sobre la importancia de pasar tiempo con sus hijos: "En esta época de mi vida me gusta pasar mucho tiempo con mis hijos. Este año tenemos el plan de estar juntos durante el verano, estoy ahora en casa con mis tres hijas más grandes. Cande también está mucho tiempo con Coti".

Sobre sus hijos menores, destacó: "Fran no está en el reality porque tiene un perfil más bajo y lo entendí perfectamente. Es impresionante lo que es Lolo, solo lo querés ver a él, es adictivo".