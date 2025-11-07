El conflicto que involucra a Marcelo Tinelli y su hija Juanita continúa dando que hablar, ya que luego de la denuncia que generó conmoción en los medios y expuso tensiones familiares, se conoció cómo fue la conversación que ambos mantuvieron en privado para intentar recomponer el vínculo.

La información fue revelada por Yanina Latorre en LAM (América), quien aseguró haber hablado directamente con el conductor. “Marcelo está muy caído, no tanto por lo mediático, sino porque la situación con su hija lo tiene muy preocupado”, contó la panelista.

Según Latorre, el presentador le confesó que no logra entender qué desató el conflicto ni por qué su hija actuó de esa forma, aunque confirmó que la joven lo llamó para hablar. “Dijeron que Juana lo llamó a la madrugada y lo insultó, y eso es mentira. En realidad, lo llamó para pedirle disculpas. Le explicó que había tenido un ataque de pánico y que no sabía por qué había hecho todo eso”, relató Yanina durante el programa.

La charla, sin embargo, no se extendió demasiado. ya que Tinelli habría intentado volver a comunicarse con Juana luego del primer contacto, pero no obtuvo respuesta: “La conversación terminó de golpe. Él está muy triste y no entiende qué pasa”, detalló Latorre.

Este intercambio se produce en medio de un clima de gran exposición para el conductor, que enfrenta rumores sobre problemas económicos, tensiones laborales y conflictos familiares.

Puede interesarte

Aun así, allegados al entorno del empresario aseguran que Marcelo intenta mantener la calma y enfocarse en recomponer el lazo con su hija menor, mientras continúa trabajando en su regreso a la televisión.

Con un perfil más bajo que en años anteriores, Tinelli atraviesa un período de introspección. “Está enfocado en su familia y en poner orden en todo lo que lo rodea”, concluyó Latorre.