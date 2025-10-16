El papa León XIV recibió un regalo inusual que rápidamente se convirtió en noticia: un caballo árabe pura sangre de 12 años llamado Proton. El obsequio fue entregado por el criador polaco Andrzej Michalski, quien se inspiró en antiguas fotos del pontífice montando a caballo en Perú, cuando aún era misionero.

Según informó el Vaticano, el caballo será subastado y el dinero recaudado será destinado a causas benéficas, reafirmando así el enfoque solidario del actual pontificado. El gesto fue recibido con agrado por el Papa, quien fue fotografiado sujetando al animal con naturalidad durante una audiencia general.

¿Quién fue el donante y por qué eligió este regalo?

Le regalan un caballo al papa León XIV y será subastado. Foto: América Noticias

El donante, Andrzej Michalski, es criador de caballos en Polonia. En sus declaraciones, explicó que decidió ofrecer un regalo "digno de la figura papal" y escogió un ejemplar blanco, como símbolo de pureza y en sintonía con la vestimenta tradicional del pontífice. El caballo Proton permanecerá temporalmente en Castel Gandolfo.

Michalski también comentó que quiso hacer un obsequio personal, recordando la conexión del Papa con los caballos durante su labor misionera en Sudamérica. Esta intención fue reconocida por el Vaticano como un gesto respetuoso y emotivo.

¿Qué hace el Vaticano con los regalos que recibe el Papa?

El Vaticano recordó que los Papas suelen recibir obsequios de todo tipo, muchos de ellos curiosos o simbólicos. Sin embargo, todos estos regalos se convierten en oportunidades para ayudar a quienes más lo necesitan.

Durante el pontificado de Francisco, por ejemplo, el Vaticano recibió un automóvil Lamborghini y hasta burros, todos subastados para apoyar proyectos sociales y humanitarios. En esta línea, la subasta de Proton seguirá ese mismo camino.

El gesto del criador polaco y la decisión del papa León XIV de destinar el regalo a obras benéficas refuerzan la vocación de servicio que ha caracterizado su liderazgo desde el inicio.