Una joven de 26 años fue condenada a dos años y seis meses de prisión tras protagonizar un violento ataque contra su mejor amiga y su pareja, a quienes acusó de haber mantenido una relación amorosa. El hecho ocurrió el 6 de julio pasado en la ciudad de Durham, en el Reino Unido, y tomó notoriedad en las últimas horas luego de conocerse la sentencia judicial.

Según informó la prensa británica, la acusada, identificada como Kelsey Bainbridge, atacó a su amiga Lauren Clarke con una botella de sidra, provocándole una herida en la cabeza que requirió atención médica. Posteriormente, la joven también agredió a su pareja, Connor Brownless —padre de su hijo—, primero con golpes de puño y luego con un adorno de porcelana roto, con el que le ocasionó cortes profundos en el cuello.

Ambas víctimas negaron haber mantenido un vínculo sentimental. Lauren Clarke aseguró que no existió ninguna situación íntima con la pareja de su amiga y sostuvo que la acusación fue infundada. Tras el ataque, debió ser asistida en un hospital, donde le cerraron la herida con pegamento quirúrgico.

Una joven fue detenida por pegarle con una botella de sidra a su mejor amiga tras acusarla de salir con su novio. (Foto: gentileza Daily Mail)

La agresión contra el hombre quedó registrada en un video que la propia acusada difundió en redes sociales. Tras la viralización de las imágenes, usuarios realizaron la denuncia ante la policía, lo que aceleró la intervención judicial.

Durante el juicio, las víctimas reiteraron que no hubo infidelidad y señalaron que Bainbridge se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas al momento del ataque. La defensa, en tanto, sostuvo que la joven creía haber sorprendido a su pareja y a su amiga en una situación comprometedora, lo que habría desencadenado su reacción violenta.

Finalmente, el Tribunal de la Corona de Teesside resolvió condenar a la joven a 30 meses de prisión por las agresiones cometidas