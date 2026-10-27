Un accidente de tránsito que parecía resolverse sin mayores inconvenientes terminó en un violento episodio en Monte Grande, partido bonaerense de Esteban Echeverría. El propietario de uno de los vehículos involucrados apareció en el lugar del choque, tomó una piedra y comenzó a destrozar el otro automóvil ante la mirada de los presentes.

El hecho ocurrió el viernes 23 de octubre, alrededor de las 20.30, en la intersección de las calles Zuviría y Vernet. Toda la secuencia quedó registrada en un video que posteriormente comenzó a circular por las redes sociales.

El incidente involucró a un Renault Clío, en el que viajaban una pareja y sus sobrinos, y un Peugeot 207 que era utilizado para realizar viajes mediante aplicaciones de transporte.

Hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre cómo se produjo la colisión inicial.

Un choque que terminó en un violento ataque

Según relató una testigo al medio local SM Noticias, después del accidente los conductores permanecieron en el lugar y comenzaron a intercambiar sus datos para resolver los daños ocasionados.

La situación se desarrollaba sin inconvenientes hasta que llegó el propietario del Peugeot, que se encontraba alquilado al conductor que lo utilizaba para trabajar.

De acuerdo con el testimonio, el hombre se mostró disconforme con la manera en que se estaba resolviendo el incidente y reaccionó violentamente contra el Renault Clío.

En medio de la discusión, tomó una piedra y comenzó a golpear repetidamente el vehículo, provocando importantes destrozos en su carrocería.

Pese a los pedidos de las personas presentes para que se detuviera, el agresor continuó atacando el automóvil.

🚨 #AHORA | Le chocaron el auto y reaccionó a piedrazos: destrozó el otro vehículo y terminó detenido en Monte Grande https://t.co/EKn1wmZURQ — Nexofin (@Nexofin) October 26, 2026

El ataque quedó registrado en video

La violenta secuencia fue filmada por una persona que se encontraba en el lugar y posteriormente las imágenes se difundieron en redes sociales.

En la grabación se observa al hombre golpeando reiteradamente el Renault Clío con una piedra, mientras varias personas intentaban frenar la agresión.

Como consecuencia del ataque, el vehículo sufrió daños de consideración. A pesar de la violencia del episodio, no se registraron personas heridas.

La testigo también sostuvo que el Peugeot utilizado para realizar viajes mediante aplicaciones no contaría con seguro y aseguró que el atacante tendría antecedentes penales. Sin embargo, ninguna de esas afirmaciones fue confirmada oficialmente.

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El agresor fue detenido y luego recuperó la libertad

Después de lo ocurrido, personal policial intervino en el lugar y procedió a detener al propietario del Peugeot por los destrozos provocados.

Según el testimonio difundido por SM Noticias, el hombre recuperó posteriormente la libertad, aunque quedó involucrado en una causa penal por su conducta.

El episodio generó repercusión luego de que se difundieran las imágenes del ataque, que muestran cómo un incidente vial derivó en una situación de violencia.

Por el momento, no se informaron mayores detalles sobre las circunstancias del choque original ni sobre eventuales avances de la investigación judicial.