Wanda Nara se hizo un cambio de look y está feliz con la imagen que ahora le devuelve el espejo. Se cortó el pelo por arriba de los hombros y presumió la transformación con una foto de alto voltaje, donde se la vio con un corpiño animal print de su marca.

“Estoy palpitando el verano. Esta bikini es hermosa, no van a poder creer la calidad. Calzan espectaculares y te levantan un montón”, explicó sobre la prenda que vende a 150 mil pesos.

La empresaria se destaca en la conducción de MasterChef Celebrity (Telefe) pero no todo es color de rosa en su vida. En medio del conflicto legal con Mauro Icardi, sumó otro escándalo en la gala de los Personajes del Año de Gente, donde fue acusada de coquetear con Nico Occhiato. Lo mismo dijeron sobre Laurita Fernández, quien no tardó en desmentir la versión.

Wanda Nara se cambió el look. (Foto: instagram/wanda_nara)

Viralizaron el polémico gesto que Wanda Nara habría tenido con Valentina Cervantes

Valentina Cervantes renunció a MasterChef Celebrity (Telefe) hace algunas semanas y regresó a Inglaterra con Enzo Fernández. Juntos ya armaron el arbolito de Navidad y sorprendieron a sus hijos con adornos y muñecos impactantes. En medio de esa paz familiar, Yanina Latorre sacó a la luz la hiriente frase que Wanda Nara le habría dicho cuando decidió irse del reality y ardió Troya.

La conductora de SQP (América) sostuvo que la modelo divulgó por todo el staff del ciclo que la empresaria le mandó un mensaje por Instagram a su pareja y que ella lo vio con sus propios ojos. La actitud no le habría gustado nada a la rubia, que se “vengó” la última vez que se vieron.

Wanda Nara y Valentina Cervantes: ¿enemistadas por Enzo Fernández? (Foto: captura de Telefe)

“Parece ser que Valu fue con ínfulas de estrella. Y Wanda habría dicho: ‘Te hiciste famosa porque tu marido te cuerneó’, contó Latorre en su programa de radio. También sumó la versión que habría dado Nara acerca de por qué se comunicó con el jugador. “Wanda dice que la única vez que habló con Enzo Fernández fue porque él le preguntó por un terreno que quería comprar. Yo creo que Valu no miente… y le llenó la cabeza a todoMasterChef“, cerró Yanina.