Cada visita de los hinchas argentinos a Brasil genera problemas y violencia. Lo sufren todos, pero no suele haber soluciones. Este martes, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, les tocó a los de Lanús, que fueron reprimidos por la Policía brasileña durante el entretiempo del encuentro contra Fluminense, en la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Con el antecedente fresco de la barbarie entre Independiente y Universidad de Chile, que terminó con la eliminación del 'Rojo' por decisión de la Conmebol, los fanáticos del 'Granate' se enfrentaron cuerpo a cuerpo con los efectivos policiales, en un lugar donde estaban las familias de los futbolistas, que le pidieron al árbitro Jesús Valenzuela que no se inicie el segundo tiempo.

El descanso duró unos 35 minutos, lapso en el cual los futbolistas del 'Granate' se acercaron dos veces hacia el codo donde estaban ubicados los hinchas que llegaron desde el Sur del conurbano bonaerense. Incluso, en algún momento, intentaron traspasar las vallas para dirigirse hacia la bandeja superior donde se desarrollaban los incidentes, siendo frenados por la Policía.

En ese mismo estadio, pero del otro lado, la imagen de Emiliano 'Dibu' Martínez dio la vuelta al mundo cuando se colgó de la tribuna para pegarle a la Policía cuando reprimía a hinchas de la Selección Argentina en un clásico contra Brasil, en noviembre de 2023.

Lo que no te muestra la Conmebol. Disturbios en el Maracaná, vuelan gases, palazos y balas de goma. Una vergüenza lo de la policía brasilera con los hinchas de Lanús. https://t.co/XPMkSfWOzp pic.twitter.com/aWF2YxxgXV — ʟᴏᴄᴜʀᴀ ɢʀᴀɴᴀᴛᴇ (@LocuraGranate_) September 24, 2025

Lo habían sufrido los fanáticos de Argentinos, los de San Lorenzo, los de Boca en la final de la Copa Libertadores. También los de Estudiantes de La Plata y tantos otros que en estos años fueron a tratar de alentar a sus clubes.

Esta vez, más allá de los golpes, terminaron festejando gracias al gol de Dylan Aquino y al destino con ese cabezazo al palo final de Germán Cano. Lanús está en semifinales.