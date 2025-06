En la previa del encuentro entre All Boys y Atlanta, válido por la vigésima fecha de la Primera Nacional y disputado en el estadio Malvinas Argentinas, un sector de los hinchas del equipo albinegro protagonizó un hecho repudiable que generó indignación.

Simpatizantes de All Boys llevaron un ataúd con la bandera de Israel, acompañando esta acción con insultos, cantos y gestos ofensivos en las inmediaciones del estadio. El partido, que terminó en un empate sin goles, quedó ensombrecido por estos actos de clara connotación antisemita.

Además, en el lugar se pudieron observar panfletos con consignas hostiles, entre ellos mensajes que decían:

“Palestina libre. Villa Crespo barrio de cagones. Israel y Atlanta son la misma mier**”.

Los hinchas también colgaron un pasacalle con la frase “Muerte al estado genocida de Israel”, lo que profundizó aún más el rechazo hacia este tipo de manifestaciones.

No es la primera vez que ocurre

Este no es un hecho aislado ni nuevo en la historia reciente de los fanáticos de All Boys. El 7 de junio de 2024, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires aplicó el derecho de admisión a cinco simpatizantes del club, prohibiéndoles el ingreso a los estadios porteños durante un período que oscila entre 12 y 48 meses.

En esa ocasión, estos hinchas también utilizaron ataúdes con la bandera de Israel, además de portar banderas de Palestina e iraníes, y entonaron canticos e insultos antisemitas que generaron un fuerte repudio público y político.

Reacciones y contexto

Estos hechos se producen en un contexto social y deportivo donde la intolerancia y los discursos de odio son rechazados de manera transversal. Organismos de derechos humanos, entidades deportivas y autoridades políticas condenan enérgicamente estas manifestaciones y trabajan para erradicarlas de los espacios públicos.

La dirigencia de All Boys aún no emitió un comunicado oficial respecto al incidente, pero la expectativa es que se pronuncie para repudiar el hecho y adoptar medidas que garanticen que situaciones similares no se repitan.