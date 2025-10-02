Una investigación federal permitió rescatar este jueves a una mujer que llevaba 22 años esclavizada dentro de una casa en barrio Martin, en Rosario. La víctima, hoy de 36 años, había sido trasladada desde Corrientes a los 14 y obligada a realizar tareas domésticas sin ningún tipo de remuneración.

El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en Montevideo al 100 por efectivos de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) de la Policía Federal. Los investigadores establecieron que detrás del sometimiento estaba una familia que mantuvo a la mujer bajo control y aprovechó su situación de vulnerabilidad, al punto de que desconocía sus derechos básicos.

En simultáneo, otro procedimiento se desarrolló en una casa de Pueblo Esther, vinculada a los sospechosos. Allí, los agentes secuestraron un rifle y un revólver. Ambas medidas fueron autorizadas por el juez de Garantías Román Lanzón.

Por el hecho quedó detenido Enrique S., quien fue puesto a disposición de los fiscales federales Javier Arzubi Calvo, Soledad García, María Virginia Sosa y Andrés Montefeltro. El caso se investiga con la intervención de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y la Defensoría del Pueblo, que acompañan a la víctima tras su liberación.