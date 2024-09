El rumor de una posible relación sentimental entre el expresidente Alberto Fernández y la periodista Viviana Canosa ha vuelto a ser tema de conversación en los últimos días, después de que figuras mediáticas como Ángel de Brito y Mirtha Legrand aludieran a la posibilidad de dicho romance.

Por un lado, durante una interacción en redes sociales, cuando un seguidor le preguntó al conductor de LAM (América) sobre el presunto romance, De Brito respondió de manera ambigua: "Nunca le pregunté, pero si hubiera pasado, no creo que lo diga ahora".

Por otro lado, Mirtha Legrand sorprendió a sus invitados en su programa "La noche de Mirtha" al expresar que sospecha que efectivamente existió una relación entre Fernández y Canosa.

Las especulaciones sobre una cercanía entre el exmandatario y la periodista surgieron en 2019, cuando Fernández estaba en plena campaña electoral. Canosa lo entrevistó en varias ocasiones, aunque más tarde adoptó una postura crítica hacia su gobierno, acusándolo incluso de enviarle mensajes amenazantes en relación con su trabajo periodístico.

En otro episodio, Yanina Latorre comentó que le preguntó directamente a Viviana Canosa sobre estos rumores, y que la periodista, en un tono tajante, simplemente respondió: "Yo tengo buen gusto". Latorre también quiso dejar claro que no está encubriendo a Canosa en ningún sentido, añadiendo: "No me lo contó. ¿Qué hago, la obligo? Y yo no tengo nada de qué agarrarme. La gente me dice 'hablá de tu amiga', pero no tengo nada que decir".