La modelo brindó un desgarrador testimonio sobre la causa que lleva adelante contra su ex compañero de "El Hotel de los Famosos".

Flor Moyano volvió a aparecer en televisión para contar su desgarrador testimonio en la causa que lleva adelante contra Juan Martino por los hechos sucedidos durante su participación en "El Hotel de los Famosos".

En el piso de DDM (América), programa conducido por Mariana Fabbiani difundieron primero un video exclusivo sobre dicho reality, donde se ve la situación que vivió Flor con Juan.

Tras ver las imágenes, la modelo confesó: "Es fuertísimo verme ahí, en esa situación y tener que revivir ciertas cosas".

Visiblemente conmovida y entre lágrimas, Flor expresó: "Me sentía humillada".

Fabbiani, al verla, dijo al aire que es notorio lo que dicen las pericias, que Flor tiene efectos psicológicos por la situación vivida en el programa.

"Me sentía vulnerable, indefensa. Tenía miedo de que me lo cruce y me agarre un ataque de pánico. Es algo de nunca acabar", expresó Moyano que aseguró que Martino tiene una perimetral.

Flor Moyano y Juan Martino fueron parte del reality "El Hotel de los Famosos", donde comenzaron una relación que luego fue tomando otra forma, tal el relato de la joven.