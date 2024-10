La Unidad de Información Financiera, a cargo de su presidente, Dr. Ignacio Yacobucci, apeló la resolución del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora que le permitió a Sofía Clerici transferir los US$569.911 secuestrados en su domicilio para adherirse provisionalmente al blanqueo.

Aunque Clerici explicó que el dinero provino de su actividad de acompañante de viajes, no aportó elementos probatorios que confirmen esos dichos (por ejemplo, por medio de testigos) y, según la modelo, esta actividad no permite registración en la AFIP, por lo cual no posee forma de justificar su origen.

La presentación del director de Litigios Penales de UIF, Dr. Mariano Abel Ezeyza, sostiene que sin importar si la actividad permitía o no tributar o emitir facturas, ello no impide acreditar por cualquier medio que las operaciones que generaron el dinero ocurrieron en la realidad y que, de mínima, debe esclarecerse si las supuestas actividades de acompañante de viajes ocurrieron realmente y cuál fue el modo de pago por estos servicios.

Ahora, la resolución del planteo queda en la Sala III Cámara Federal de La Plata, debiendo decidir si convalidan o no la decisión adoptada por el juez Ernesto Kreplak.