Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo su noche más movida. Este miércoles, Santiago del Moro recibó a trece nuevos participantes: nueve caras inéditas y cuatro exjugadores que regresaron por el repechaje. El conductor ya lo había adelantado desde los Premios Martín Fierro: “La casa se resetea”. La gala arrancó a las 22:30 y consiguió cambiar por completo la dinámica de una convivencia que hasta ahora tenía solo 12 habitantes y que al final de la noche terminó incorporando a 13 nuevos jugadores.

La esperada noche abrió con el conductor y sus ya habituales lentes oscuros. La convocatoria fue de tal magnitud que parte del publicó aguardó en los alrededores del estudio de Telefe para despedir a los jugadores que partirían hacia la casa más famosa.

El conductor estableció las normas desde el arranque. “Van a ir bajando los que no tengan los votos suficientes y paralelamente van a entrar los nuevos hasta que lleguemos a los últimos dos, ¿estamos?”, comenzó el presentador. Posteriormente, se lo comunicó a la casa y anunció el primer ingreso de la noche.

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Charlotte Caniggia fue la primera nueva participante en ser anunciada. “Yo nací en Buenos Aires, pero a los 45 días me fui a Miami y de ahí me fui a vivir a Europa. Y a mí me gusta hacer de todo. Yo limpio, soy re de mi hogar. Yo considero que soy un ángel. Yo soy un ser de luz iluminado. Quizás en las peleas puedo llegar a ser media mala”, anticipó en su presentación.

Charlotte Caniggia es la primera nueva jugadora en ingresar a la casa 🔥



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El segundo nuevo jugador en presentarse fue Matías Hanssen. Tucumano, vive en Buenos Aires y es dueño de un emprendimiento de cepillos de dientes. “Yo soy una persona que es muy ambiciosa y realmente muy competitiva. O sea, no me vas a ganar ni jugando al piedra, papel o tijera”, señaló. Finalmente, aseguró: “ Yo entiendo que muchos de ellos están haciendo un juego con la cámara y yo no voy a ser de las personas que va a pisar el palito. Voy sin ningún tipo de tapujos. Voy sin inhibiciones, la verdad”.

Matías Hanssen se convierte en el segundo participante en ingresar 👏🏻



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Posteriormente, el conductor mencionó los primeros cuatro exjugadores que no volvían a la casa más famosa, debido a que no llegaron a sumar la cantidad de votos necesaria. De esta manera, Grecia Colmenares, Franco Poggio, Carlota Bigliani y Jenny Mavinga, no serán parte, al menos, por ahora.

Luego, apareció el tercer nuevo nombre. Nenu López, originaria de Galicia, España, se presentó como bailarina, modelo, estudiante y emprendedora, desafiando estereotipos al demostrar que “las rubias no son todas superficiales”. En su video de presentación, habló con franqueza. “Crecí mirando Gran Hermano y creo que tengo todas las jugadas en mi mente. Si ellos están planta, yo traigo una tijera a podarlos a todos. A veces hablo sin pensar, así que tengo que tener cuidado con lo que digo, pero sí que soy muy transparente”, afirmó la joven que fue parte del Bailando y estuvo en pareja con el periodista Martín Salwe.

Nuevo ingreso en la casa: Nenu López 🇪🇸



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Sebastián Cola fue el cuarto en ser anunciado por Del Moro. Protagonista de un casting viral hace años, se presentó como “un montón”. “Yo sé que soy un montón, se nota que soy un montón, pero soy un tipo muy inteligente. Muy, muy inteligente. No me canso de decirlo. Soy un montón, tengo una personalidad fuerte, no me enojo nunca, soy un quilombo, estoy acá y vengo a romperla y soy el jugador más peligroso que va a entrar en esta edición. Así nomás te lo digo”, sentenció.

"Vine a romperla" 🔥 Sebastián Cola ingresa al juego 👏🏻



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Luego, el presentador volvió a anunciar otra tanda de cuatro exparticipantes que tampoco iban a ser parte de esta nueva etapa de GH. Martín Rodríguez, Lolo Poggio, Nick Sícaro y Jessica La Maciel, por quien la gente del público pidió Golden Ticket, no contaron con los números necesarios para reingresar.

Una de las nuevas jugadoras fue Tatiana Luna, actual Miss Uruguay. La joven de Montevideo contó que estudia abogacía y se describe a sí misma como una persona con un carácter fuerte, compleja, auténtica y espontánea. “Soy sensible, pero no débil. No me achico ante nadie. Soy una persona que despierta pasiones. Algunos me aman, otros me odian. A mí lo que me interesa es que me conozcan a fondo y que si me van a amar o me van a odiar, sea con fundamento. Hay muchos rivales, pero no me interesa sacarlos porque si no no tengo con quien competir”, dijo en su video introductorio.

El sexto participante se llama Juan Carlos López, o JC. El artista reveló que su trabajo está dedicado al baile y al striptease, y habló abiertamente sobre su profesión y su actitud desprejuiciada frente a la vida. “Creo que hay dos cosas importantes en la vida: aprender y divertirse”, reveló el bailarín que estuvo en pareja con la actriz Valeria Britos. Posteriormente, agregó: “ No busco el amor, porque me encanta estar soltero, pero siempre estoy abierto a conocer a alguien. Construí una carrera sacándome la ropa. Algunos dicen que soy el más conocido o el mejor, pero bueno, eso lo verán ustedes después”.

De stripper a jugador: Juan Carlos López ya ingresó a la casa 🔥



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El estudio explotó en el momento que llegó Steffy Pereira, una influencer y figura pública brasileña-paraguaya que se describió como alegre, vanidosa y un poco creída. Durante su ingreso, Del Moro contó que ella fue parte del casting masivo y la joven lo respaldó revelando que incluso durmió en la calle mientras aguardaba ser llamada para ser parte.

Sorprendentemente para muchos televidentes, Brian Sarmiento fue anunciado como otro de los participantes que no ingresaba al reality. Sin embargo, su suerte fue otra. Los siguientes nombres en ser mencionados fueron los de Nazareno Pompei, Danelik Galazán y Tomy Riguera, que hizo una enorme campaña desde que salió del programa. El joven que salió en la primera “placa planta”, se despidió entre lágrimas y agradeció el apoyo de su familia y amigos.

Leandro Nigro, el octavo de los nuevos jugadores, se dedica a las redes sociales como creador de contenido, influencer y streamer, principalmente generando contenido variado con especial énfasis en fútbol. Expresó su gran pasión por San Lorenzo, club del cual es un fanático por influencia de su padre. En su presentación, se definió como una persona competitiva, orgullosa, y que detesta la falsedad y las mentiras. “Gran Hermano es un sueño que yo tenía. Literalmente arranqué con las redes para poder en un momento entrar a Gran Hermano, así que esta es una oportunidad muy grande en mi vida”, mencionó.

La última nueva participante en ingresar fue una cara conocida: Mariela Prieto, la esposa de Claudio “Turco” García. “Me gusta mucho la competencia, me gusta mucho el programa. Tengo una personalidad un poco avasallante. Soy buena persona, que eso es lo más importante. La casa de Gran Hermano significa un desafío increíble. Vengo a jugar, vengo a pasarla lindo y a competir”, manifestó la mujer, conocida por su alto perfil.

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Tras conocerse que Kennys Palacios no regresaría como exparticipante, Del Moro anunció el nombre de quien había ganado el repechaje. Así reveló que Yisela “Yipio” Pintos era la primera jugadora en conocer su retorno a la casa más famosa. La humorista uruguaya que había sido parte de la primera mitad del certamen, había tenido que abandonar por cuestiones de salud de su madre.

Las últimas dos exparticipantes que quedaban en pie para competir por el último cupo de repechaje fueron Carmiña Masi y Lola Tomaszeuski. Finalmente, la joven tiktoker fue avalada por el público y reingresó a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada e irá por su revancha.

Al momento de entregar los dos Golden Tickets que dispuso Gran Hermano el primero en ser mencionado fue Brian Sarmiento. Al instante, el exfutbolista saltó de la emoción, saludó a Danelik con un abrazo y corrió al auto que lo esperaba en la puerta del estudio para llevarlo a la casa de GH.

Luego se vivió un momento de alto impacto. De manera inesperada, la voz de Gran Hermano irrumpió en Telefe y sorprendió al público presente. El Big hizo un ofrecimiento único en la historia del reality. A raíz del episodio de racismo protagonizado por Carmiña Masi, quien fue expulsada, le ofreció un Golden Ticket que tenía que contar con la aprobación de Jenny Mavinga, víctima de las crueles palabras de la paraguaya.

Con la decisión en sus manos, y a pesar de que aceptó las disculpas, la congoleña bajó el pulgar y no dejó que la periodista paraguaya reingrese. Un tenso episodio en una gala de fuertes sorpresas.

El último cupo de Golden Ticket no fue presentado por Santiago del Moro. Las cámaras mostraron la puerta de la casa y apareció una mujer vestida de negro, con la cara tapada por un enorme abanico de plumas. La revelación no se hizo esperar. Finalmente, Andrea Del Boca, regresó al reality show y pese a no tener el alta médica definitiva, decidió hacer su retorno.