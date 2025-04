Después de que Lalachus se organizase una fiesta de cumpleaños “sorpresa” e impromtu a sí misma que concluyó con una triste interpretación musical de Broncano, Grison y Castella; y una breve aparición de Jorge Ponce, esta noche ha acudido a La Revuelta un personaje que necesita poca presentación: Ricardo Darín, conocido por también por sur roles protagonistas en Nueve reinas, El secreto de sus ojos o Truman. Actor argentino y español, lo primero de nacimiento y lo segundo por “méritos”, porque el Ministerio de Cultura consideró que interpretó su papel en El hijo de la novia tan bien que merecía ser español.

Ha sido su primera ocasión en el programa, y aunque venía a hablar de El Eternauta - una serie basada en el mítico cómic de ciencia ficción argentino basado, a su vez, en la historieta homónima de Héctor Germán Oesterherld y Francisco Solano López -, como suele pasar en este programa, al final no queda claro cuál ha sido el tema de conversación.

La elección de Bergoglio “fue como ganar un Mundial”

Uno de ellos, por pura actualidad (y por la nacionalidad del actor): “¿Qué opinas de la muerte del Papa?”, preguntó Broncano, a lo que Darín contestó recordando cómo se vivió en Argentina el día en que eligieron a Bergoglio como Papa, allá por 2013. “Fue como ganar un Mundial”, dijo, y en Argentina eso no es cualquier cosa. Cuenta que fue algo “inesperado, un momento de mucho júbilo”.

Al mismo tiempo, sin embargo, confesó que nunca se había metido demasiado en temas de Vaticano, pero que recientemente se había decidido poner al día. Y le habían sorprendido cosas (para bien), especialmente, según comenta, la aparente iniciativa de Francisco por abrir puertas - o al menos ventanas - a temas que la Iglesia llevaba siglos mirando de soslayo, como el papel de la mujer en la institución: “Ha trabajado en algunas líneas y cuestiones importantes, por ejemplo, la inclusión de la mujer dentro de la Iglesia”. “Este hombre ha dejado huella”, sentenció, como resumen.

De cualquier forma: a la espera de que ser reúna el cónclave - idealmente, que no dure tres años - Darín ha subrayado una “gran incógnita” lo que sea que vaya a ocurrir en el Vaticano, a lo que los colaboradores han comentado que, seguramente, los papas se vayan alternando y, mientras uno abre ventanas el próximo las cierra “para que no entre frío”.

También se ha hablado de su pelo: a sus 68 años de edad sigue teniendo un “pelazo” que da envidia y sospechas. Broncano, cómo no, le preguntó por su secreto. La respuesta: la alimentación. En concreto, parece ser, “comer solo embutido y cuidar las amistades” y poco más. No está claro si hablaba en serio o si estaba vacilando. A Broncano también le sacó una sonrisa cuando le dijo que no gasta dinero (como respuesta a la pregunta clásica), “para seguir acumulando millones”, aclaró. En cuanto al sexo, no ha dicho gran cosa: ha recurrido a una anécdota relacionada con los momentos de “soledad” de un supuesto amigo suyo.