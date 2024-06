Este martes 25 de junio, Ricardo Iorio hubiese celebrado su 62° cumpleaños. La muerte del fundador y líder de las emblemáticas bandas de metal V8, Hermética y Almafuerte, dejó desolados a sus fanáticos y familiares, quienes lo apoyaron desde los inicios de su carrera. A menos de un año de su fallecimiento, su hija mayor, Daiana, le dedicó unas emotivas palabras en su cuenta de Instagram, recordando al pionero del heavy metal argentino con una conmovedora foto de ambos.

"Las fechas difíciles, que excavan años de vida vivida. A lo largo de 36 años te vi luchar mucho. Eso me preparó. ¿Qué es un hombre sin fe? ¿Existe algún tesoro que valga algo, si es de este mundo? Sí, existe. Los pequeños tesoros", comenzaba el mensaje de la joven, que acumuló más de 5 mil 'me gusta' a pocas horas de ser publicado.

Luego continuó: "25 de junio hace varios años es motivo de conmemoración del metal pesado, y acompaño; también un día en que los amigos se juntan a escucharte y rememorar momentos al abrigo de un asado; también un día que surcará un sentimiento especial en muchos a lo largo y ancho del país y en otros pagos también. Yo me quedo con este: la réplica."

"Te vi dar de comer al hambreado, costear operaciones, despertar propósitos en el desahuciado, dar libros al analfabeto, visión al cotidiano, ayudaste a amigos a poner negocios, formaste parejas, vaticinaste los nacimientos de sus hijos, y se podría hacer un libro solamente de las personas que llevaste a sus casas o trabajos en la ruta. Así como te ocupaste de difundir a artistas escondidos y olvidados, siempre hizo falta hacer lo mismo con vos. Pero esta relevancia, tan significativa, se ahoga en la posesión", continuó Daiana, quien aseguró que "sos demasiado grande para pertenecerle a alguien".

"Si no tomamos ese cacho de vida que vivenciamos y lo transmitimos a otro, se extingue. Apretado en la mano para retenerlo, se asfixia. La música como vehículo perfecto, el sentimiento nacional como verdadero mensaje, la generosidad como forma de vida. Regalar no es perder, es cosechar", expresó en otra parte de la publicación dedicada a su padre en el día de su nacimiento. Y, a modo de cierre, escribió: "Sería raro que quien te haya querido no lo entendiera de esa manera".

Las palabras de la hija del fallecido músico generaron una avalancha de comentarios llenos de apoyo y cariño. "Por el fruto se conoce al árbol", "Heredera de verdades genuinas como tu padre, hoy y siempre en nuestro corazón", "Sigue siendo el más grande de todos", "Qué hermosas palabras salidas de tu corazón bien criado…", "Iorio eterno e inolvidable", "Siempre de lado Ricardo de la vida", fueron algunas de las reacciones de los fanáticos en la plataforma de Meta.

El deceso del músico ocurrió el pasado 24 de octubre de 2023. Según informó su abogado, Juan Ignacio Vitalini, en diálogo con la radio Rock&Pop, Iorio habría sufrido un infarto mientras se encontraba en su casa, ubicada en una zona rural de Coronel Suárez. "Empezó a correr el rumor en Bahía Blanca. Intenté hablar con algunos familiares, la mujer me confirmó la triste noticia", señaló el abogado en ese entonces.

Respecto a los síntomas del artista, detalló: "Empezó a sentirse mal en la casa, un fuerte dolor en el pecho, se acostó, llamaron a la ambulancia y falleció en el trayecto; cuando ella llegó ya había fallecido. Se desconocía si había tenido algún problema anterior, la señora me dice que no. Es muy sorpresivo todo. Estaba todo bien, solo sintió ese dolor en el pecho. Una locura. Es una triste noticia".

Poco después se conoció el parte oficial, el cual sostenía que se había llamado "al teléfono de emergencias procedente de la sala médica local, solicitando personal policial en el campo donde reside Ricardo Iorio en zona rural de Coronel Suárez, a 80 kilómetros de esta, dando cuenta que habría fallecido. Motivo por el cual se dio aviso inmediato al personal jurisdiccional por corresponder jurisdicción".