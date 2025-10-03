Un hombre fue detenido este jueves en Río Gallegos, Santa Cruz, acusado de asaltar una panadería ubicada en calle Ramón y Cajal al 1500.

Durante el allanamiento de su casa, realizado por la División de Investigaciones con autorización judicial, las autoridades encontraron a una adolescente que estaba desaparecida y fue puesta bajo resguardo.

De acuerdo a fuentes policiales, el acusado ingresó al comercio el miércoles por la tarde y, empuñando un cuchillo, amenazó al encargado para llevarse la caja registradora con la recaudación.

El hecho motivó la intervención de la Comisaría Cuarta y, posteriormente, de la División de Investigaciones, que en pocas horas logró identificar al sospechoso y obtener la orden judicial para allanar su casa.

El procedimiento se realizó en una casa de calle Hernán Cortéz y Curupayti, con apoyo de las Fuerzas Especiales y de personal de las comisarías Cuarta y Sexta. El comisario mayor Luis Poblete, director de Zona Sur de Investigaciones, destacó “el trabajo conjunto y la rapidez para dar con el responsable del robo”, y remarcó la importancia de que la ciudadanía aporte información en este tipo de hechos.

Durante el allanamiento, además de incautar ropa, calzado, una gorra y un teléfono celular vinculados a la causa, los investigadores encontraron a una adolescente que estaba desaparecida.

Según precisó Poblete, la joven fue inmediatamente puesta a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Municipalidad de Río Gallegos, que la trasladó a un hogar convivencial en cumplimiento de los protocolos de protección de derechos.

El acusado, que ya tenía antecedentes, fue trasladado a la Comisaría Cuarta y quedó detenido a disposición del Juzgado de Instrucción N.º 2.