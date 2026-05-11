El hallazgo se produjo este domingo, horas después de la detención de Marcelo Félix Curtti, ahora imputado como presunto autor de la desaparición. Parte del cadáver fue encontrado en un complejo de departamentos de Río Gallegos que integra el listado de bienes decomisados en la causa Vialidad

A 20 días de la desaparición de Aníbal Cepeda, el jubilado de 72 años buscado desde el pasado 20 de abril en Río Gallegos, la investigación tuvo un giro dramático este domingo: encontraron un cuerpo descuartizado en un complejo de la Costanera y los investigadores intentan determinar si se trata del hombre desaparecido.

Según se pudo saber de altas fuentes policiales que participan del operativo, los restos estaban desmembrados en bolsas y distribuidos en distintos puntos. Parte del cuerpo fue hallado dentro de uno de los departamentos abandonados, mientras que otras partes aparecieron dentro de un pozo ciego ubicado en una vivienda situada a la vuelta del predio, donde reside un hombre de avanzada edad.

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Siempre de acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, dentro del departamento los investigadores encontraron “partes blandas” y la cabeza, mientras que las extremidades fueron halladas en el pozo ciego.

El hallazgo ocurrió esta mañana en un complejo ubicado sobre las calles Gobernador Moyano y Federico Sphur, donde hasta última hora trabajaban efectivos de la DDI, Criminalística, Gendarmería Nacional y peritos judiciales.

De acuerdo con la información recolectada hasta el momento, los policías llegaron al segundo lugar a partir del llamado de un vecino que aseguró haber observado movimientos “raros” de una persona que ingresó a la vivienda.

Pese a la conmoción que generó el hallazgo, los investigadores todavía evitan confirmar oficialmente que los restos pertenezcan a Aníbal Cepeda. “Sería una locura anticiparnos a eso”, señalaron fuentes del caso. Por ese motivo, ahora esperan los resultados de la autopsia y de las pericias forenses para determinar la identidad de la víctima y las circunstancias de la muerte.

La novedad se conoció el mismo día en que la Policía de Santa Cruz confirmó la captura de Marcelo Félix Curtti, el hombre que era intensamente buscado en el marco de la causa y que había sido señalado como una persona de interés para los investigadores. De momento permanece detenido en calidad de imputado como presunto autor de la desaparición en la Comisaría Primera de Río Gallegos.

Horas antes, el Ministerio de Seguridad de la provincia comunicó la captura de Marcelo Félix Curtti

De acuerdo con medios locales, los investigadores llegaron hasta los departamentos de la Costanera a partir de información surgida tras la detención de Curtti. Hasta el momento, las autoridades no brindaron precisiones sobre el vínculo entre ambos.

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La causa, que tramita en el Juzgado de Instrucción N°1 de Río Gallegos, mantenía abiertas distintas líneas investigativas desde la denuncia realizada por la ex pareja de Cepeda, una mujer de 29 años.

En los últimos días, uno de los focos estuvo puesto en los movimientos realizados con la tarjeta de débito del jubilado después de su desaparición. Ese episodio había derivado días atrás en allanamientos y en la identificación de dos hombres que aseguraron haber encontrado tanto la documentación como la tarjeta bancaria del jubilado.

Entre las hipótesis que manejan los investigadores aparece una posible motivación económica. Según trascendió, Cepeda había cobrado recientemente una indemnización y se analiza si ese dinero pudo haber tenido relación con lo ocurrido.

El caso generó una fuerte conmoción en Santa Cruz y movilizó amplios operativos de búsqueda en distintos puntos de la ciudad. Los rastrillajes incluyeron recorridos con drones, caballos, móviles y gomones semirrígidos en sectores urbanos y periféricos.