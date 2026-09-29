Un joven de 27 años fue detenido en Pilcaniyeu, Río Negro, acusado de matar a un puestero a golpes en la cabeza y llamar él mismo a la Policía para confesar el crimen.

Según la investigación, el sospechoso esperó a los efectivos, los condujo hasta la habitación donde estaba el cuerpo y admitió su responsabilidad en el ataque. Otro hombre también quedó detenido y ambos serán sometidos a una audiencia de formulación de cargos.

El episodio comenzó minutos antes de las 21, cuando la guardia policial recibió un llamado telefónico. Del otro lado de la línea estaba el joven que luego sería detenido, quien alertó sobre la presencia de un hombre muerto en un establecimiento rural y aseguró haber sido el autor del ataque.

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Efectivos de la Brigada Rural llegaron al lugar junto con una ambulancia y comprobaron la situación denunciada.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el sospechoso sostuvo que había tenido un altercado con la víctima alrededor de las 19 y reconoció haberla atacado con fuertes golpes en la cabeza.

Después, guió a los policías hasta una habitación donde se encontraba el cuerpo del puestero, que presentaba una lesión de extrema gravedad en el cráneo.

La identidad de la víctima y la del acusado se mantienen bajo reserva mientras avanza la investigación.

Tras confirmarse la muerte, intervinieron las fiscales Daniela Celoria y Nieves Papa Tello, quienes se trasladaron al establecimiento y coordinaron las primeras medidas de investigación.

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También participaron la Unidad Operativa del Ministerio Público, el Cuerpo de Investigación Forense, Criminalística, la Brigada de Investigaciones, la Brigada Rural y efectivos de Bariloche y Pilcaniyeu.

Durante el lunes, otro hombre fue detenido y quedó vinculado a la causa. La Justicia deberá determinar qué participación habría tenido en el crimen.

Los dos sospechosos quedaron a disposición judicial y serán sometidos a una audiencia de formulación de cargos, en la que la Fiscalía prevé acusarlos bajo la calificación provisoria de homicidio simple.

La imputación podrá modificarse a medida que se incorporen los resultados de las pericias y el resto de la evidencia reunida en el expediente.