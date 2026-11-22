La Justicia activó el protocolo por femicidio y ordenó una autopsia para determinar las causas de la muerte. Hay otra persona detenida.

Una mujer de 94 años fue encontrada muerta este sábado en su departamento de Cipolletti, en la provincia de Río Negro. El cuerpo presentaba golpes en distintas partes y, por las características del caso, la Justicia activó de manera preventiva el protocolo por femicidio.

La víctima fue identificada como Florencia Ferreyra. El hallazgo ocurrió cerca del mediodía en una vivienda del complejo habitacional de las 432 Viviendas, donde era una de las primeras pobladoras y una vecina muy conocida.

Puede interesarte

El jefe de la Unidad Regional V de la Policía de Río Negro, comisario inspector Javier Elicier Yáñez, confirmó que se trató de una “muerte violenta”. En diálogo con LM Cipolletti, explicó que las actuaciones comenzaron alrededor de las 13, bajo las directivas de los fiscales Martín Gauna y Jessica Montenegro.

“Es una muerte violenta de una mujer mayor de 90 años, encontrada sin vida en su vivienda. Se activó el protocolo para el femicidio; trabajamos siempre sobre lo más grave y luego se va viendo. Queremos recolectar la mayor cantidad de indicios”, sostuvo el funcionario.

De acuerdo con la información policial, cuando los efectivos ingresaron al departamento encontraron a Ferreyra tendida boca arriba en el piso de una habitación, al lado de la cama. La mujer tenía hematomas en diferentes partes del cuerpo y el personal de salud que llegó al lugar constató que ya no presentaba signos vitales.

Puede interesarte

Después de la primera inspección, las autoridades dispusieron una consigna policial para preservar la escena y permitir que continuaran las pericias. Además, ordenaron trasladar el cuerpo para realizar la autopsia, que permitirá establecer cómo murió.

En las primeras horas del operativo, la Policía demoró a cuatro personas para tomarles declaración testimonial. Dos de ellas fueron desvinculadas posteriormente, mientras que otras dos permanecieron inicialmente alojadas en la Subcomisaría 79.

Uno de los hombres que continúa detenido es un nieto de la víctima, que vivía con ella, según precisaron medios locales. La situación de quienes quedaron a disposición de la investigación dependerá de los resultados de las pericias y de las medidas judiciales. Hasta el momento, no se informó que hayan sido imputados.