Un fuerte olor alertó a los vecinos de la localidad de Fernández Oro de la provincia de Río Negro, en la madrugada del miércoles. Al dar aviso a las autoridades, la Policía ingresó al domicilio en cuestión y encontraron el cuerpo de un hombre de 43 años en un avanzado estado de descomposición.

La vivienda estaba ubicada en la calle Tierra del Fuego al 1000, donde se descubrió el cuerpo sin vida de un hombre de 43 años, en avanzado estado de descomposición. El hecho generó conmoción en la localidad y abrió una investigación judicial que por el momento permanece en curso.

Durante la mañana de ese día, personal de la Comisaría N°26 y del área de Criminalística de la Policía de Río Negro llegaron al sitio tras recibir el aviso de la comunidad.

Fuentes judiciales confirmaron que el hombre, quien vivía solo y presentaba problemas de salud, llevaba varios días sin ser visto por sus vecinos, circunstancia que aceleró la inquietud en la cuadra.

Según informaron, el estado del cuerpo exigió el despliegue de pericias minuciosas y el resguardo de la escena hasta la llegada de la autoridad judicial. El deceso, según las primeras observaciones, no mostraba evidencias de criminalidad, aunque se procedió por protocolo a la realización de una autopsia para descartar cualquier intervención de terceras personas, reportaron fuentes de la investigación.

La Comisaría N°26 y el área especializada en criminalística trabajaron durante varias horas en la vivienda, recolectando pruebas y resguardando el inmueble para permitir futuros análisis.

El cuerpo fue finalmente trasladado a la morgue judicial bajo las instrucciones de la Fiscalía de turno de Cipolletti, que tiene a su cargo el caso.

Paralelamente, la policía completó el relevamiento de testimonios a vecinos y familiares, pieza central para comprender los movimientos en la zona y trazar el contexto previo al desenlace. No se descarta el contacto con instituciones de salud local, dado el antecedente de problemas médicos en la víctima.