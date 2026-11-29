Los agentes policiales de Villa Regina retiraron a la víctima encontrada en un curso de agua cercano. El vecino, con un corte en el pómulo, quedó demorado. La Fiscalía busca determinar si el fallecimiento fue accidental o violento.

Un hombre de 41 años fue hallado sin vida este viernes en un desagüe de Villa Regina y, por esa muerte, un vecino de 34 años quedó demorado preventivamente. La víctima fue rescatada del agua sin signos vitales y las maniobras de reanimación no lograron revertir su estado.

El operativo de la Policía de Río Negro comenzó a las 15:39, tras un aviso en la calle Juan Manuel de Rosas para asistir a una persona herida. Efectivos de la Comisaría 5° y una ambulancia del hospital local encontraron al hombre de 34 años tendido frente a la escuela Don Bosco.

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El vecino presentaba un corte en el pómulo derecho, pero rechazó el traslado a un centro de salud y no explicó cómo había sufrido la lesión. La información fue confirmada por el área de comunicación del Ministerio de Seguridad, según el diario Río Negro.

Mientras el personal policial y sanitario intervenía frente a la escuela, un transeúnte alertó sobre un cuerpo que flotaba en un desagüe situado a pocos metros. Los agentes se trasladaron hasta el lugar, retiraron al hombre del curso de agua e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.

La asistencia no logró restablecer sus signos vitales y se confirmó que se trataba de un residente de Villa Regina de 41 años. La Fiscalía tomó intervención para determinar cómo terminó dentro del desagüe y cuáles fueron las causas de su muerte.

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Los primeros testimonios recogidos en el sector indicaron que el fallecido y el hombre herido se conocían y solían reunirse para consumir bebidas alcohólicas. Esa relación motivó que el vecino de 34 años quedara demorado mientras avanza la investigación.

El relevamiento de cámaras de seguridad permitió establecer que ambos hombres habían estado juntos antes del hallazgo, de acuerdo con Diario Neuquino. En el lugar también intervino el fiscal de turno junto con integrantes del Gabinete de Criminalística y del Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

Hasta el momento, no se confirmó que hubiera existido una pelea ni que la herida en el rostro del hombre demorado esté vinculada con la muerte.